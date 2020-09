"Na razie nie kupiliśmy tego hotelu, a wydzierżawiliśmy go na rok wraz z Polskim Holdingiem Hotelowym, z prawem pierwokupu. Chcemy go kupić, wolelibyśmy, żeby nastąpiło to jak najszybciej, ale wiele tu zależy od syndyka masy upadłości Cosmar Polska" - powiedział Mazurek ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.



Zapewnił, że koszt dzierżawy jest dla spółki "bardzo korzystny", natomiast potencjalna cena sprzedaży hotelu w ciągu roku powinna spaść.



"Jest pandemia i kluczowe jest, kiedy rynek wróci do normy. O ile hotele turystyczne, szczególnie w kurortach, zanotowały niezły sezon, to hotele biznesowe cierpią, bo nie odbywają się targi, konferencje itp. Choć wygląda na to, że dołek mamy już chyba za sobą" - dodał prezes.



Podkreślił, że hotel Regent działa i przyjmuje gości, a PHN jako jeden z dzierżawców optymalizuje koszty jego funkcjonowania, ponosząc tylko niezbędne nakłady.



"O konkretniejszych planach i inwestycjach związanych z tym projektem będzie można mówić dopiero po dopięciu transakcji sprzedaży" - podsumował.



Hotel Regent Warsaw przy ul. Belwederskiej w Warszawie ma powierzchnię ok. 33,8 tys. m2, 246 pokoi i apartamentów oraz centrum biznesowe z 11 salami konferencyjnymi.



Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.



Piotr Apanowicz



(ISBnews)