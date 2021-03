"W poniedziałek optymizm zza oceanu po uchwalonym przez senat USA pakiecie wartym 1,9 bln USD przyczynił się do wzrostów na większości europejskich parkietów giełdowych. WIG20 zmierza w kierunku górnego ograniczenia 2-tygodniowej konsolidacji w wąskim paśmie 1.900-2.000 pkt. Dopiero jej opuszczenie wskaże inwestorom kierunek, w którym rynek będzie w najbliższym czasie podążał" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Na chwilę obecną wciąż brakuje argumentów z polskiej gospodarki przemawiających za pokonaniem przez WIG20 styczniowych szczytów. Sporo jednak może zależeć od rynków zagranicznych. Uwaga inwestorów powinna być zatem skierowana na amerykańskie obligacje, gdyż wzrosty rentowności odciągają kapitał z globalnego rynku akcji" - dodał.

Wizner zwrócił uwagę na krajowy sektor paliwowy, w szczególności Orlen i Lotos, które rosły w poniedziałek trzecią sesję z rzędu.

"Zarówno Orlen, jak i Lotos odnotowały pokaźne wzrosty przy dość dużych obrotach. WIG-paliwa pokonał styczniowe maksima kierując się w stronę istotnych oporów znajdujących się na 6.000 pkt., czyli minimach z 2018 r. Na poniedziałkowe wzrosty częściowo mogły mieć wpływ informacje o ataku na terminal naftowy w Arabii Saudyjskiej. Sądzę jednak, że w szerszym ujęciu inwestorzy liczą na odbudowę marż w sektorze" - ocenił.

Kurs Orlenu wzrósł o 4,6 proc. do 66,66 zł, najwyższego poziomu od czerwca 2020r., przy obrotach 218 mln zł. Lotos z kolei poszedł w górę o 2,7 proc. do 47,22 zł, najwyższego poziomu od sierpnia, przy 81 ml zł obrotów. O 5 proc. do 41,4 zł zwyżkował Unimot. Indeks sektora wzrósł o 2,7 proc. do 5.569 pkt.

W poniedziałek WIG20 wzrósł o 1,32 proc. do 1.965,25 pkt., WIG zwyżkował o 1,19 proc. do 58.332,29 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,93 proc. do 4.336,92 pkt., a sWIG80 zyskał 0,74 proc. do 17.879,64 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,3 mld zł, z czego 1.020 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach PKN Orlen (218 mln zł) oraz Allegro (97 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował o 3,4 proc. W USA S&P 500 rósł o 0,7 proc., a technologiczny Nasdaq tracił o 0,2 proc.

Na koniec dnia na GPW zwyżkowało 10 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej leki - o 5,9 proc. Spółki spożywcze zniżkowały o 1,6 proc.

W WIG20 poza sektorem paliwowym mocno rosło także PZU - o 3,7 proc. i CCC - o 3,4 proc. Tauron wzrósł o 3 proc.

Na przeciwległym biegunie znalazł się Orange, tracąc blisko 2 proc.

W mWIG40 silne wzrosty kontynuował Mabion. W poniedziałek kurs wzrósł o 16 proc. do 73 zł, po tym jak w ubiegłym tygodniu zyskał blisko 120 proc. Seria wzrostów rozpoczęła się po tym, jak spółka poinformowała o nawiązaniu współpracy przy produkcji szczepionki przeciwko Covid-19.

Mocno zwyżkowały w poniedziałek także PKP Cargo - o 11 proc. i Famur - o 6 proc., przerywając odpowiednio trzy- i czterosesyjne serie spadków.

Z kolei najmocniej tracił Cormay - o 8 proc.

Wśród małych spółek czwartą sesję z rzędu zwyżkowały kursy INC i Boryszewa, tym razem odpowiednio: o 10 i 8 proc. Z kolei dziewiątą sesję bez spadku zanotowało AB - rosnąc o 6 proc.