"Na krajowym parkiecie udana sesja. WIG20 zakończył notowania na poziomie 1.994 pkt., ale przejściowo był nawet powyżej 2.000 pkt., czyli w okolicach górnego ograniczenia konsolidacji. We wtorek byliśmy wspierani przez zagranicę, gdzie nastroje były dobre. Trwała korekta na obligacjach, DAX notował nowe szczyty, mocniej rosły indeksy w USA, a dodatkowo ryzykownym aktywom sprzyjał osłabiający się dolar. Pytanie, czy jutro WIG20 zdoła wyjść powyżej 2.000 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"W WIG20 we wtorek mocniej rosły PZU i Dino. Pomimo wzrostowego rynku, o blisko 4 proc. zniżkował CD Projekt. Jednym z czynników mogło być pojawienie się nowej krótkiej pozycji na akcjach spółki" - dodał.

Po spadku o blisko 4 proc. do 223 zł, kursowi CD Projektu brakuje niecałe 7 zł do minimum z połowy marca 2020 r.

Agencja Bloomberg poinformowała przed sesją, że analityk Erste Group Emil Popławski obniżył rekomendację dla CD Projektu do "sprzedaj" z "redukuj", ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 177,70 zł.

Najmocniej w WIG20 zwyżkowało Dino - o 5,7 proc. do 256,2 zł. Tuż za nim, ze wzrostem o 5,2 proc. do 33,21 zł było PZU. Od styczniowego szczytu kurs ubezpieczyciela dzieli 0,6 zł.

Bloomberg informował, że JP Morgan podwyższył rekomendację dla PZU do "przeważaj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji ubezpieczyciela została oszacowana na 40,65 zł.

We wtorek WIG20 wzrósł o 1,47 proc. do 1.994,18 pkt., WIG zwyżkował o 1,1 proc. do 58.971,22 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 4.358,75 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na poziomie 17.877,14 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,65 mld zł, z czego 1.312 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (230 mln zł) oraz PZU (160 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,6 proc. W USA S&P 500 rósł o 1,7 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 3,5 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 10 z 15 indeksów, w tym po raz kolejny najmocniej leki - o 6 proc. Po dwóch dniach spadków odbiły telekomy - poszły w górę o 3 proc.

Najmocniej zniżkowali producenci gier - o 1,8 proc.

W WIG20 wyraźnie zwyżkowały Tauron i Cyfrowy Polsat - po około 3,5 proc., a także PGE i Orange - po około 2,6 proc.

Poza CD Projektem zniżkowały Alior i Lotos, przy czym ich spadki nie przekraczały 0,7 proc.

W mWIG40 uwagę inwestorów ponownie przyciągał Mabion. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu kurs spółki wzrósł o 120 proc., a w poniedziałek o 16 proc., wtorek przyniósł wzrost o 20 proc. do 87,4 zł, przy obrotach wynoszących 124 mln zł.

Ryczko zwrócił uwagę, że poza informacją z ubiegłego tygodnia o nawiązaniu współpracy przy produkcji szczepionki przeciw Covid-19 i finansowaniu z PFR, do 12 marca trwa budowa księgi popytu. Ocenił, że kurs może rosnąć także w oczekiwaniu inwestorów na wyniki prowadzonej subskrypcji.

Wśród średnich i małych spółek wyraźnie zwyżkowały także notowania XTB - o 6,2 proc. do 17,15 zł oraz All in! Games - o 4,1 proc. do 11,45 zł.

Z kolei najmocniej zniżkowały Amica - o 4,4 proc. do 147 zł i Trakcja - o 3,3 proc. do 3,21 zł.

Amica szacuje zysk brutto w 2020 roku na 193,7 mln zł wobec 144,5 mln zł rok wcześniej. Według szacunków, przychody wzrosły o 4,3 proc. do 3,07 mld zł.