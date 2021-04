"Po wybiciu WIG20, już od drugiej połowy wczorajszej sesji widać było pewną realizację zysków i w piątek była ona kontynuowana. Nie pomagało otoczenie zewnętrzne, gdyż w Europie indeksy w większości zniżkowały. Słabiej wypadł także początek sesji giełdowej w USA. Cały tydzień, zarówno dla naszej giełdy jak i zagranicznych jest jednak nadal pozytywny" - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"WIG20 wybił się ponad krótkoterminowy opór na 2.020 pkt., co mimo piątkowej korekty należy odbierać pozytywnie, gdyż poziom ten już kilkukrotnie zatrzymywał indeks. Trzeba jednak pamiętać, że nowym oporem są teraz szczyty z początku stycznia i niewykluczone, że indeks wróci do konsolidacji, tym razem w nowym przedziale 2.000-2.100 pkt." - dodał.

WIG20 na piątkowym zamknięciu stracił 0,64 proc., do 2.037,59 pkt., WIG zniżkował o 0,38 proc. do 60.810,55 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 0,09 proc. do 4.507,86 pkt. Wszystkie trzy indeksy cofnęły się od wyznaczonych dzień wcześniej lokalnych maksimów.

Krajczewski zwrócił uwagę, że po krótkiej przerwie ponownie relatywnie silniejsze okazały się małe spółki. Ich indeks zwyżkował siódmą sesję z rzędu, tym razem poprawiając ponad 13-letnie maksimum o 0,61 proc. do 19.775,17 pkt.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 1 mld zł, z czego 804 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (142 mln zł) oraz CD Projektu (85 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o mniej niż 0,1 proc. Z kolei w USA technologiczny Nasdaq tracił 0,5 proc., a S&P 500 spadał o 0,7 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 5 z 15 indeksów. Po pięciu sesjach spadków odbiły notowania producentów leków - w górę o blisko 4 proc. Po około 1 proc. rosły budownictwo, odzież - poprawiając wyznaczone dzień wcześniej dwuletnie maksimum, a także nieruchomości, które są najwyżej od ponad 10 lat.

Najmocniej zniżkowały spółki górnicze. Ich indeks stracił 2,7 proc., podobnie jak KGHM i JSW, które przewodziły spadkom w WIG20.

"Patrząc na komponenty WIG20 lepiej radziły sobie spółki konsumenckie czyli LPP, Allegro, Dino i CCC. Z kolei słabiej wypadły spółki cykliczne. Nie było jednak widać przełomowych informacji ze spółek" - zauważył Krajczewski.

Część czwartkowych wzrostów oddały m.in. Tauron - spadek o 1,7 proc., Pekao - o 1,4 proc. czy Lotos - o 1,3 proc.

W indeksie zwyżkowało 5 spółek, w tym najmocniej LPP, które rosło trzecią sesję z rzędu. Tym razem poprawiło blisko 3-letnie maksimum o 1,3 proc. do 9.800 zł.

Po blisko 1,3 proc. zwyżkowały także Allegro i Dino.

W mWIG40 nieznacznie przeważyły spadki, a najmocniej w indeksie traciły Ten Square Games, Kernel, Ciech, Alior i Handlowy, zniżkując po ok. 2 proc.

Z kolei wzrostem o ponad 4,5 proc. wyróżnił się PlayWay, który w trakcie poprzednich dziewięciu sesji stracił ok. 17 proc.

Część ostatnich spadków odrobiła także Celon Pharma, rosnąc o 3,3 proc.

Z kolei w gronie małych spółek mocno zwyżkowały Mabion - o blisko 10 proc. oraz ML System, Krynica Vitamin i Decora, które rosły po 6 proc. Większość z nich odbiła po wcześniejszej przecenie.

Wyjątkiem jest Decora, która po serii wzrostów znajduje się najwyżej od 2007 r., na poziomie 44 zł za akcję.