"Kolejny dzień z rzędu słabszego zachowania szerokiego rynku akcji, w tym także naszego. Najsłabiej na GPW wypadł indeks małych spółek, który w ostatnim czasie przyzwyczaił inwestorów do bicia kolejnych historycznych rekordów. Widać teraz realizację zysków, jednak w długim terminie trend wzrostowy na sWIG80, ale też i na WIG20, pozostaje bez zmian" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Bank Polska Lukas Cinikas.

Reklama

W czwartek WIG20 wzrósł o 0,09 proc. do 2.357,28 pkt., a WIG zniżkował o 0,05 proc. do 71.674,66 pkt. Indeks średnich spółek po trzech dniach wzrostów i wyznaczeniu nowego 14-letniego maksimum poszedł w dół o 0,07 proc. do 5.366,56 pkt. sWIG80 stracił 0,56 proc. do 21.555,55 pkt.

W tym czasie w Europie rosła większość głównych indeksów, w tym także niemiecki DAX (+0,4 proc.). Z kolei indeksy w USA zniżkowały po ok. 0,6 proc.

"Największym obciążeniem krajowych indeksów były spółki surowcowe - w sWIG80 najmocniej traciła Bogdanka, a w WIG20 KGHM i JSW. Ponadto dzisiejsza sesja na JSW była bardzo zmienna. Jeszcze rano widoczne były wzrosty, jednak skończyło się na 6-proc. spadku, przy bardzo dużych obrotach (172 mln zł)" - dodał.

Indeks sektora górniczego tracił najmocniej i poszedł w dół o 3,7 proc. Od rana zniżkował KGHM i zakończył sesję 3,3 proc. pod kreską, z drugimi obrotami na GPW (151 mln zł). JSW oraz Bogdanka początkowo rosły, kontynuując trwający od początku miesiąca trend, jednak w drugiej połowie sesji obie spółki znalazły się na minusie. JSW zakończyło sesję jako lider spadków w WIG20 (6 proc.) i obrotów (172 mln zł). Bogdanka traciła najmocniej w sWIG80 (-7,6 proc.)

"W notowania surowców uderzył umacniający się dolar, który zyskiwał po mocnych danych o sprzedaży detalicznej" - zauważył.

Jak podali statystycy Departamentu Handlu sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła ona o 0,7 proc. mdm, wobec spodziewanego spadku o 0,8 proc. mdm. Ponadto indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu wzrósł do 30,7 pkt. z +19,4 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +18,8 pkt.

"Jeśli chodzi o WIG20 to trwa faza wyczekiwania przed jutrzejszym dniem trzech wiedźm, czyli rolowaniem kontraktów terminowych. Ostatnia godzina piątkowego handlu to może być czas wysokiej zmienności, więc wnioski co do dalszego zachowania indeksu mogą wyklarować się dopiero w przyszłym tygodniu" - powiedział Cinikas.

W czwartek obroty na GPW nieco przekroczyły 1,3 mld zł, z czego ponad 1 mld zł przypadł na WIG20.

W ujęciu sektorowym traciło 7 z 15 indeksów, a poza górnictwem słabo wypadły także chemia (-2,4 proc.) i paliwa (-1,8 proc.).

Spółki spożywcze poszły w górę o 3 proc. i znalazły się najwyżej od 2017 r., a rosnące w podobnym tempie spółki odzieżowe odbiły po trzech dniach spadków.

W WIG20 oprócz JSW i KGHM wyraźnie tracił także PKN Orlen (-2,8 proc.) i Cyfrowy Polsat (-1,9 proc.)

W gronie krajowych blue chipów drugą sesję z rzędu najmocniej rósł Mercator Medical i odrobił ok. połowę spadków, które w ubiegłym tygodniu zapoczątkowało obniżenie szacunków wyników. Tym razem notowania poszły w górę o 7 proc. Po środowej sesji spółka podała, że miała 113,8 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2021 r., co jest zgodne ze zaktualizowanymi szacunkami.

Środową przecenę z nawiązką odrobiło LPP - poszło w górę o 4,1 proc., po 2,5 proc. spadku dzień wcześniej.

Przy wysokich obrotach (116 mln zł), CD Projekt zwyżkował o blisko 3 proc. Kurs zbliża się do bariery 200 zł i jest najwyżej od dwóch miesięcy.

W mWIG40 najmocniej rosła Develia (+6,3 proc.), poprawiając 14-letnie maksimum do 3,815 pkt.

Po ok. 4,5 proc. zwyżkowały walory OncoArendi Therapeutics, a także kurs akcji Kernel Holding, który poprawił 4-letnie maksimum do 62 zł.

Na koniec dnia najmocniej tracił Famur - kurs poszedł w dół o 5,4 proc.

Blisko 5 proc. zniżkowały Kęty. Spadki rozpoczęły się po komunikacie, że grupa w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) zdecydowała o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem segmentu. Grupa Kęty nie przyjmie złożonych ofert.

W sWIG80 tuż za Bogdanką wyraźnie tracił ZE PAK (6 proc.), oddając z nawiązką środowe odbicie.

Przy niższych obrotach mocno rósł Global Cosmed (+6 proc.), a Vigo System poszedł w górę o 4,4 proc.

Po ok. 2,5 proc. rosły TIM i Ambra. TIM zbliża się do poziomu 40 zł za akcję, po raz pierwszy od 14 lat. Ambra z kolei poprawiła swoje historyczne maksimum do 24,6 zł. (PAP Biznes)