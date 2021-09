Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,24 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,55 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,04 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w wyniku sprzedaży gier, licencji oraz usług programistycznych. Przychody ze sprzedaży gier wyniosły 24 tys. zł, co stanowi 4% przychodów ze sprzedaży, przychody ze sprzedaży licencji wyniosły 300 tys. zł, co stanowi 54% przychodów ze sprzedaży, natomiast przychody ze sprzedaży usług programistycznych wyniosły 227 tys. zł, co stanowi 41% przychodów ze sprzedaży" - czytamy w raporcie.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.

(ISBnews)