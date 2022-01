Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,51 proc., do 35 368,47 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,84 proc. i wyniósł 4577,11 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 2,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 506,90 pkt.

"Wobec wyższych stóp procentowych, w nadchodzących miesiącach inwestorzy powinni być przygotowani na ponowne wyzwanie dla części sektora technologicznego. Chociaż rosnące rentowności obligacji stanowią wyzwanie dla całego sektora technologicznego, inwestorzy muszą widzieć różnice między nierentownymi spółkami a firmami technologicznymi o dużej kapitalizacji, które mogą obronić marże zysków" – napisała w raporcie Seema Shah, główna strateg w Principal Global Investors.

"Wyższe stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, inwestorzy powinni brać pod uwagę te czynniki zarówno pod kątem kosztów kapitału, jak i wpływu na wyceny. Z tego względu wysoko wyceniane spółki technologiczne będą nadal znajdować się pod presją" - powiedziała Julie Bell, menedżerka portfela oraz starsza analityczka w Kanye Anderson Rudnick.

Według Refinitiv z 33 spółek z indeksu S&P 500, które do tej pory zgłosiły wyniki finansowe za czwarty kwartał prawie 70 proc. przebiło oczekiwania analityków. W tym tygodniu swoje dokonania przedstawią jeszcze m.in. Bank of America, UnitedHealth i Netflix.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 22,4 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, przez co - według FactSet - byłby już czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

"Rynek nieco wyprzedził siebie pod względem wycen ilości podwyżek stóp procentowych na ten i przyszły rok, bowiem dane spowodują odwrót Fedu. Aby akcje spółek z branży technologicznej przestały spadać, zyski będą musiały pozytywnie zaskoczyć. Najwyraźniej ten miesiąc będzie sprawdzianem dla tego" – Altaf Kassam, szef strategii inwestycyjnej i badań na region EMEA w State Street Global Advisors.

"Otoczenie gospodarcze czwartego kwartału było pozytywne, co dobrze wróży wzrostowi zysków i przychodów. Prognozy firm również wskazują na utrzymującą się siłę popytu w 2022 roku, nawet jeśli wariant Omikron zakłóca obecnie pracę niektórych spółek" – powiedział dyrektor w UBS, Mark Haefele.

We wtorek spore spadki notował sektor IT - Meta spadła 3,7 proc., Amazon 2,5 proc., a Tesla o 2,5 proc. Powodem przeceny były rosnące rentowności obligacji skarbowych, są one na najwyższym poziomie od dwóch lat (1,87 proc.). 10-letnie obligacje rozpoczęły 2022 rok na poziomie 1,50 proc.

Microsoft spadł o 2,3 proc. po informacji, że firma zamierza przejąć Activision Blizzard, płacąc 95 USD za akcję, w całości za gotówkę. Ostatni kurs akcji producenta gier to 65,39 USD. Activision wzrósł około 25 proc.

Activision Blizzard to m.in. właściciel marek: "Warcraft," "Diablo, "Overwatch, "Call of Duty" i "Candy Crush". Po przejęciu Microsoft ma stać się trzecią co do wielkości firmą zajmującą się grami wideo na świecie pod względem przychodów, po Tencencie i Sony.

Akcje Goldman Sachs poszły w dół ponad 7 proc. Zysk na akcję banku w IV kw. 2021 r. wyniósł 10,81 USD,a rynek oczekiwał 11,73 USD. Bank zwiększył koszty operacyjne o 23 proc. z powodu wzrostu płac pracowników.

Notowania Alibaby spadły o 2 proc. po informacji Reutersa, że administracja Białego Domu prowadzi dochodzenie wobec jednostki w chmurze chińskiej firmy, aby sprawdzić, czy stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Notowania Citrix Systems rosły o 6 proc. Bloomberg podał, że Elliott Investment Management i Vista Equity Partners prowadzą zaawansowane rozmowy na temat zakupu firmy programistycznej.

Gap spadł o 8 proc. – Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "równoważ".