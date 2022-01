"Za nami umiarkowanie pozytywna sesja na warszawskiej giełdzie, podczas której główne indeksy odrobiły niemal całość początkowych strat. Takie zachowanie rynku po kilku dniach wyraźnych zniżek można ocenić pozytywnie" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

Analityk wskazał, że pomimo niewielkich zmian głównych indeksów na zamknięciu sesji, to na poszczególnych spółkach działo się dość sporo i było widać spory rozdźwięk w zachowaniu poszczególnych akcji.

"Pomimo małych zmian głównych indeksów na spółkach np. wchodzących w skład WIG20 dość sporo się działo. Z jednej strony zyskiwały spółki defensywne jak telekomunikacja czy IT, co może być wynikiem takich preferencji inwestorów w obliczu rozwijającej się pandemii, czy napięć na linii Ukraina - Rosja. Z drugiej strony zniżkował również Mercator czy CD Projekt, co jest swego rodzaju niekonsekwencją. Z kolei po niespodziewanych informacjach ze strony spółek energetycznych (PGE i Enei – przyp. PAP), dotyczących nowych emisjach akcji w obliczu niezakończonego procesu ich reformy, akcje tych spółek znacząco zniżkowały" – dodał analityk.

Pytany o dalszy kierunek trendu, Krajczewski wskazał, że ostatnie umocnienie złotego i wzrosty na GPW sugerują napływ kapitału portfelowego, który na krajowym rynku pozostał.

"Jeśli chodzi o dalszą koniunkturę na warszawskiej giełdzie, to jestem lekkim optymistą. Wzrostom głównych indeksów towarzyszyło umocnienie złotego, co może sugerować napływ kapitału portfelowego, który sądząc po braku osłabienia PLN na naszym rynku, w dalszym ciągu jest obecny. Wydaje się więc, że WIG20 w otoczeniu dobrze zachowujących się na rynkach bazowych spółek cyklicznych, może zmierzać w kierunku 2.400-2.450 pkt. w najbliższej przyszłości" – powiedział.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,02 proc. do 2.316,94 pkt., a WIG zniżkował o 0,25 proc. do 70.733,07 pkt. Słabiej zachowywały się indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 stracił 1,04 proc. i wyniósł 20.567,43 pkt., a mWIG40 zamknął sesję na 0,67 proc. minusie na poziomie 5.369,59 pkt.

Na GPW obroty wyniosły 1,36 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym czasie DAX zyskiwał 0,19 proc., a francuski CAC 40 rósł o 0,42 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 100 szedł w górę o 0,24 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu główne indeksy notowane były w okolicach wtorkowych zamknięć. Nasdaq Composite tracił 0,1 proc., S&P500 rósł o 0,05 proc., a DJI zwyżkował o 0,02 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskały 3 z 14 indeksów. Wzrosły WIG Informatyka (1,3 proc.), WIG Górnictwo (1,28 proc.) oraz WIG Paliwa (0,48 proc.).

Najmocniej straciły zaś WIG Energetyka (-4,81 proc.), WIG Leki (-3,57 proc.) oraz WIG.GAMES (-2,35 proc.).

W WIG20 słabo od początku sesji zachowywały się spółki z branży energetycznej, które zakończyły dzień na wyraźnych minusach. Tauron stracił 6,17 proc., a kurs PGE spadł o 5,07 proc. przy dużych, przekraczających 117 mln obrotach. Po wtorkowej sesji PGE podało, że zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Grupa chce przeprowadzić emisję akcji i pozyskać od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł.

Zdaniem analityków, plany spółek (o planowanej emisji poinformowała również ENEA) mogą oznaczać duże opóźnienie projektu wydzielenia aktywów węglowych.

Jak poinformował w rozmowie z agencją Bloomberg prezes PGE Wojciech Dąbrowski, projekt wydzielenia aktywów węglowych jest realizowany zgodnie z planem i nie widzi on ryzyka opóźnienia tego procesu. W czasie sesji PGE poinformowała, iż jej zarząd złożył wniosek o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji serii E. Akcje miałyby zostać objęte w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Objęcie akcji w liczbie minimalnej ma zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na niezmienionym poziomie.

Mocne spadki zanotowały również akcje CCC (-6,26 proc.), a ich kurs wybił się dołem z budującej się przez ostatnie tygodnie konsolidacji przy dużych, sięgających 23,6 mln zł obrotach i testuje minima z końca listopada 2021 roku.

Wyraźnie straciły również akcje CD Projektu, spadając na zamknięciu o 3,23 proc. do 187,74 zł, przy sięgających 102 mln zł obrotach.

O 1,98 proc. zniżkował Mercator, zamykając sesję na poziomie 99 zł za akcję.

Od początku środowych notowań mocne były telekomy, a ich relatywna siła utrzymała się do końca sesji. Cyfrowy Polsat zyskał 2,52 proc., a kurs Orange Polska wzrósł o 2,3 proc.

Liderem wzrostu wśród największych pod względem kapitalizacji spółek były akcje Asseco Poland, których kurs poszedł w górę o 4,19 proc. do 84,45 zł, przy obrotach na poziomie 9 mln zł.

Zyskały także spółki zaliczane do branży górniczej, z których JSW wzrosło o 1,89 proc., a KGHM zyskał 1,21 proc.

Największe na rynku obroty zanotowały akcje Allegro (140 mln zł), które wzrosły 0,85 proc., konsolidując się przez ostatnie godziny środowej sesji nad poziomem 40 zł za akcję.

Wśród średnich, skupionych w mWIG40 spółek o 9,1 proc. zniżkowały akcje Enei zamykając się w okolicach dziennych minimów. Przed sesją Enea poinformowała, iż zamierza wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

Słabość z pierwszych godzin handlu utrzymał również Asbis, a jego kurs spadł o 7,22 przy 17,2 mln obrotu.

O ponad 5 proc. zniżkowały z kolei Celon Pharma oraz AmRest Holdings.

W mWIG40 najmocniej zyskały Kruk (2,63 proc.), mBank (1,49 proc.) oraz XTB i LiveChat Software, które wzrosły po 1,44 proc.

Spośród spółek wchodzących do sWIG80 najmocniej zyskały akcje Rafako (2,92 proc.) oraz Cognor Holding (2,58 proc.). Kursy obydwu spółek odbijały po słabszych okresach z ostatnich sesji.

Ponad 1 proc. wzrósł również Photon Energy (1,41 proc.), TIM (1,31 proc.) oraz Bogdanka (1,03 proc.).

Mocno, o 8,52 proc. zniżkowały natomiast akcje IMC S.A., a ich kurs pokonał listopadowe minima, przy wyraźnie wyższych obrotach (1,03 mln zł).

O 6,92 proc. zniżkowała Astarta Holding, a kurs tych akcji pokonał grudniowe minima przy największych od czerwca 2021 obrotach, sięgających 5,9 mln zł.

Ponad 4 proc. straciły z kolei PHN (-4,61 proc.), PCC Rokita (-4,42 proc.) oraz Instal Kraków (-4,05 proc.).