Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 464 punkty, czyli 1,38 proc. i wyniósł 33.131,76 pkt. To piąty spadkowy dzień tego indeksu z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,84 proc. i wyniósł 4.225,51 pkt. Indeks jest już 12 proc. poniżej rekordowego poziomu z 3 stycznia, co oznacza, że znajduje się w strefie korekty.

Nasdaq Composite spadł o 2,57 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.037,49 pkt. Indeks jest 18 proc. poniżej historycznego szczytu z listopada 2021 roku.

Edward Moya, starszy analityk rynkowy z OANDA ocenia, że akcje będą czekać na jasne odpowiedzi w sprawie kryzysu na linii Rosja-Ukraina - czy dojdzie do rozwiązań dyplomatycznych, czy też do wybuchu wojny w regionie.

„Podczas gdy niepewność pozostaje podwyższona, historyczne dane pokazują, że choć wydarzenia militarne lub kryzysowe mają tendencję do wprowadzania zmienności na rynki i często powodują krótkoterminowe spadki, to akcje mają tendencję do późniejszego odbicia, chyba że wydarzenie to wepchnie gospodarkę w recesję. Nastroje inwestorów sugerują również, że poprzeczka dla pozytywnych niespodzianek jest nisko zawieszona” - powiedział Eylem Senyuz, starszy dyrektor ds. globalnej makrostrategii w Truist.

„Pomimo niedawnej względnej słabości, nadal widzimy spory potencjał wzrostowy dla akcji amerykańskich. W porównaniu z Europą szczególnie konstruktywnie podchodzimy do oczekiwanego wzrostu zysków i bardziej przyjaznej dla biznesu polityki wobec Covid-19” – powiedział w notatce Frederik Carstensen, dyrektor ds. inwestycji w Bergos Bank.

Parlament Ukrainy przegłosował w środę wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 30 dni od północy 24 lutego. Stan wyjątkowy wprowadzono w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji. Obejmie on wszystkie obwody kraju oprócz ługańskiego i donieckiego w Donbasie, gdyż tam już obowiązuje szczególny reżim prawny.

Administracja prezydenta Joe Bidena poinformowała prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że według ocen amerykańskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do pełnoskalowej inwazji w ciągu 48 godzin – podaje Newsweek, cytując anonimowe źródło wywiadowcze w USA. Pentagon ocenia, że możliwy jest jednoczesny atak lotniczy, rakietowy oraz lądowy.

Informacje o otrzymaniu tego ostrzeżenia od strony amerykańskiej potwierdziło źródło zbliżone do prezydenta Ukrainy – podano. Ukraiński rozmówca wskazał jednak, że Kijów został uprzedzony o nieuchronnych działaniach Rosji na dużą skalę już po raz trzeci w ciągu minionego miesiąca.

USA, UE, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Japonia przyjęły wymierzone w Rosję sankcje, będące reakcją na uznanie przez to państwo "niepodległości separatystycznych republik" w ukraińskim Donbasie i wkroczenie tam rosyjskiej armii. Restrykcje uderzają m.in. w niektóre rosyjskie banki, obrót obligacjami skarbowymi i majątki parlamentarzystów i oligarchów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił "całkowite, blokujące" sankcje na dwa rosyjskie banki i obrót rosyjskimi obligacjami.

"Nie ma wątpliwości, że zmienność, którą do tej pory w tym roku widzieliśmy na rynkach, jak na razie nie odejdzie. Sankcje, które prezydent Biden ogłosił we wtorek są łagodne i nie idą tak daleko jak niektórzy rządowi oficjele donosili. Dlatego też brak eskalacji spowodował wzrosty na rynkach" - powiedział Matt Maley, główny strateg rynkowy w Miller Tabak.

Wśród spółek podczas środowej sesji na Wall Street zniżkowały akcje linii lotniczych i wycieczkowych, w tym Delta Air Lines straciły prawie 2 proc.

Tesla, producent samochodów elektrycznych, zniżkowała 4 proc., a gigant handlu e-commerce Amazon stracił ponad 2 proc.

Na wartości traciły też duże sieci detaliczne. Macy's zniżkował 5 proc, TJX Companies stracił ponad 7 proc., Best Buy zniżkował 3 proc., a Nordstrom 2 proc.

Jedynie sieć Lowe's zyskała ponad 4 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych. Zysk na akcję spółki w IV kw. 2021 r. wyniósł 1,78 USD. Oczekiwano 1,71 USD.

Tenneco rósł o 94 proc. Producent części samochodowych zgodził się zostać przejęty przez spółki zależne Apollo Global Management za 20 USD za akcję w gotówce, wobec wtorkowego zamknięcia Tenneco na poziomie 9,98 USD za akcję.