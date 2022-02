Podobnie z obligacjami. Zmiany cen są bardzo gwałtowne. Wczoraj w ciągu kilku godzin zanotowano spadek rzędu 5 proc. To połowa tego, ile polskie obligacje straciły w ciągu całego ubiegłego roku – a było to oceniane jako gigantyczne spadki. Średnia dochodowość długu rosyjskiego rządu już w połowie lutego przekroczyła 10 proc. I w tym przypadku sytuacja wróciła do stanu z początku 2016 r. Gdyby Rosja musiała wypuszczać na rynek dużo papierów dłużnych, żeby sfinansować wydatki, byłby to dla niej duży kłopot. Tak było w końcówce lat 90., za czasów Borysa Jelcyna, gdy zadłużenie państwa przekroczyło nawet 100 proc. PKB, a brak możliwości pozyskania pieniędzy doprowadził kraj do kryzysu finansowego (który odczuła też Polska). Ale teraz budżet jest tam właściwie zrównoważony, a dług publiczny od prawie dwóch dekad nie przekracza 20 proc. produktu krajowego brutto.