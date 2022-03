Rosyjskie spółki notowane na londyńskiej giełdzie dotknęła gigantyczna przecena. W rezultacie ich kapitalizacja dramatycznie spadła. Na przykład akcje Novolipetsk Steel były w środę aż o 98,95 proc. tańsze niż przed rokiem, a kapitalizacja tej spółki wynosiła 185,8 mln dol. - według notowań prezentowanych przez Bloomberga.

Kapitalizacja Novateku w stosunku do sytuacji sprzed roku spadła o 99,74 proc., do 182,2 mln dolarów a koncern nawozowy Phosagro stracił 99,77 proc. wartości i jego kapitalizacja wynosiła w środę 19 mln dol., według danych Blomberga. Wartość Łukoilu spadła do 221,71 mln dol., o 99,64 proc., a Gazpromu o 99,45 proc., do 603,7 mln dol.

Jedynie wyceny Rosneftu i Norilsk Nickel mają wycenę liczoną w miliardach dolarów. Wartość Rosneftu na londyńskiego giełdzie w środę wynosiła niespełna 10,5 mld dol. (spadek o 87,7 proc. w ciągu ostatniego roku), a Norilsk Nickel w środę był wyceniany w Londynie na 1,62 mld dol. (spadek o prawie 96,6 proc.).

Akcje rosyjskich spółek notowane są także w Moskwie, ale tamtejsza giełda od wtorku zawiesiła notowania i w środę nadal była zamknięta.

Środa jest siódmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

autor: Marek Siudaj