"Czwartkowa sesja była ciekawa ale dopiero mniej więcej od godziny 14, kiedy na rynku pojawili się inwestorzy z USA. Przed tą godziną rynek pozostawał w lokalnym trendzie bocznym. Sesja na głównych indeksach zakończyła się wzrostami, a rynek wspierał umacniający się złoty. Moim zdaniem można to wiązać z zatwierdzeniem polskiego KPO" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Reklama

Zdaniem analityka, minusem jest wartość obrotów, które były małe i na szerokim rynku w niewielkim stopniu przekroczyły 630 mln zł.

Reklama

"Generalnie jednak sesję zaliczam na plus, a główny, pozytywny wpływ na WIG20 miały akcje KGHM, Dino oraz Pekao. Największy, negatywny wpływ na indeks miały natomiast akcje PZU, które straciły ok. 1,6 proc." – dodał.

Mówiąc o najbliższej przyszłości, Kozłowski wskazał na poziom 1.920 pkt. dla WIG20, który może być celem obecnego odbicia.

"Czy stronie popytowej wystarczy sił, aby podciągnąć indeks do tego poziomu, tego nie wiem – trzeba to na bieżąco oceniać. W skali miesiąca kluczowe będzie posiedzenie Fed (15 czerwca br. – PAP) oraz wygasanie kontraktów terminowych, które nastąpi 17 czerwca" – dodał analityk Noble Securities.

Zdaniem Kozłowskiego, obecnie rynek znajduje się w sprzyjającym wzrostom oknie czasowym, jednak trudno powiedzieć czy będzie miał tyle siły, aby to wykorzystać dla "zdobycia lepszej pozycji" na drugą część czerwca.

"Moim zdaniem najbliższe sesje będą kluczowe dla oceny czwartkowych wzrostów, gdyż pokażą czy był to jednosesyjny wystrzał czy jednak na naszym rynku buduje się coś trwalszego" - podsumował Sobiesław Kozłowski.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,61 proc. do 1.833,76 pkt., a WIG zwyżkował o 0,35 proc. do 57.227,34 pkt. Spadły jednak indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w dół o 0,7 proc. do 18.144,07 pkt., a mWIG40 stracił 0,36 proc. do 4.320,48 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,634 mld zł, z tego 0,506 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,52 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,93 proc. W Wielkiej Brytanii giełda nie pracowała z powodu Wiosennego Święta Bankowego.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 zyskiwał o 0,69 proc., S&P500 szedł w górę o 0,22 proc., a DJI spadał o 0,31 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 7 z 15 indeksów. Najwięcej zyskały WIG-Górnictwo (3,62 proc.), WIG-Media (1,26 proc.) oraz WIG-Odzież (0,73 proc.).

Najwięcej zaś straciły WIG-Chemia (-2,76 proc.), WIG-Energetyka (-1,13 proc.) oraz WIG-Leki (-1,11 proc.).

W WIG20 niemal przez całą sesję najmocniejsze były spółki górnicze, które zamknęły ją w gronie liderów wzrostów. Kurs JSW poszedł w górę o 4,08 proc. do 67,34 zł, a KGHM zyskał 3,63 proc. do 146,9 zł.

Mocną drugą część sesji miały natomiast akcje Dino, które zamknęły się na 3,1-proc. plusie na poziomie 306,3 zł, a ich kurs testował lokalne maksima z maja br.

Z wchodzących do WIG20 banków, które rosły w połowie czwartkowych notowań, sesję na plusie zakończyło tylko Pekao (2,53 proc.) oraz Santander Bank Polska (0,47 proc.). W dół poszły natomiast mBank (-0,07 proc.) oraz PKO BP (-0,22 proc.).

Ze spółek paliwowych kurs Lotosu wzrósł o 0,71 proc. do 70,84 zł, a PKN Orlen poszedł w dół o 0,47 proc. do 71,84 zł. Po sesji PKN Orlen poinformował, że PKN Orlen i Lotos zatwierdziły plan połączenia i ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

W WIG20 najmocniej, o 2,51 proc. do 51,28 zł spadły akcje CCC, a w gronie najsłabszych spółek z tego indeksu były także Cyfrowy Polsat (-2,49 proc.) oraz PZU (-1,64 proc.). Zarząd PZU zarekomendował w środę, by z zysku netto za 2021 oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2020 rok wypłacić 1,67 mld zł dywidendy, co dałoby 1,94 zł dywidendy na akcję.

W okolicach poziomu odniesienia, na poziomie 77,15 zł czwartkową sesję zakończyły akcje Asseco Poland, dla których Haitong Bank, w raporcie z 31 maja obniżył rekomendację do "neutralnie" z "kupuj", jednocześnie obniżając cenę docelową akcji spółki do 79,1 zł z 89,3 zł wcześniej.

W mWIG40 liderem wzrostów był Biomed Lublin ( 5,8 proc.), dla którego była to najmocniejsza sesja od połowy marca br.

Po dwóch dniach spadkowej korekty, do wzrostów powrócił Budimex (2,8 proc. do 220 zł), a jego kurs testuje okolice maksimum z maja br.

Po mocnych spadkach ze środy, o 3,47 proc. do 141,8 zł odbiły akcje DataWalk, a ich kurs broni średnioterminowego minimum z lutego br.

Najmocniej, o 5,02 proc. w mWIG40 spadł kurs Grupy Azoty, który kontynuuje rozpoczętą pod koniec maja korektę po ustanowieniu 52-tygodniowych maksimów.

Po dwóch dniach mocnego odbicia do spadków wróciły akcje Celon Pharma, które zamknęły się na 4,46-proc. minusie.

O 2,05 proc. do 310,5 zł zniżkowały również akcje Mo-Bruku, a ich kurs znajduje się w miesięcznym trendzie bocznym budującym się w okolicach minimum z lutego br. Spółka w czasie sesji poinformowała o rezygnacji Józefa Mokrzyckiego z funkcji prezesa spółki. Dotychczasowy prezes na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej zamierza rekomendować na funkcję prezesa Henryka Siodmoka, dotychczasowego dyrektora zarządzającego. Jako podano, rezygnacja została uzasadniona dalszymi planami zawodowymi ukierunkowanymi na inne projekty. Józef Mokrzycki jest założycielem spółki, która rozpoczęła działalność w 1985 r.

Z grona małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniej, o 10,39 proc. do 1,19 zł urosły akcje Getin Holding, które kontynuują ruch w górę po informacjach o planowanym obniżeniu kapitału zakładowego i wynikających z tego tytułu wypłaty środków.

31 maja br. Getin Holding poinformował, że dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego będzie 9 grudnia br., a wypłata środków nastąpi 30 grudnia 2022 roku. Spółka planuje wypłacić akcjonariuszom 189,8 mln zł, czyli 1 zł na każdą akcję.

Getin Noble Bank zyskał natomiast w czwartek 4,06 proc. do 0,205 zł, a spółka poinformowała w środę, że jej zarząd i rada nadzorcza wyraziły zgodę na zbycie wszystkich posiadanych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także akcje Bumechu ( 4,41 proc.), których kurs odbija po ok. 20-proc. spadkach, które miały miejsce od maksimum z końca maja br.

Drugie najmocniejsze wzrosty w sWIG80 zanotował ZE PAK (7,14 proc.), a jego kurs (20,55 zł) pokonał średnioterminowe maksima z początku marca br.

Najmocniej w sWIG80 straciły akcje Grodna, które zamknęły się na 6,94-proc. minusie na poziomie 17,16 zł. W czasie sesji spółka poinformowała, że wg. wstępnych danych skonsolidowane przychody w maju 2022 r. wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 8,6 proc. rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres dwóch miesięcy od kwietnia do maja 2022 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 169,4 mln zł wobec 153,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 10,4 proc. rdr.

W gronie najmocniej zniżkujących składników sWIG80 były także akcje Forte, które poszły w dół o 4,59 proc. do 35,3 zł, jednak ich kurs utrzymał się w obrębie kilkutygodniowego trendu bocznego.

Jak poinformowało Forte w komunikacie, spółka szacuje oszczędności z przejęcia części zakładu w Białymstoku przez firmę Specific na 10 mln zł rocznie. Rada nadzorcza Forte zgodziła się w marcu na przejęcie części zakładu w Białymstoku przez firmę Specific. Forte planuje w najbliższym czasie zaangażować się kapitałowo w podmiot i objąć 50 proc. udziałów w jego kapitale.