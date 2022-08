Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,26 proc. i wyniósł 32.726,82 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,08 proc. i wyniósł 4.151,94 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite wzrósł o 0,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.720,58 pkt.

„Napięcia między USA a Chinami pozostają podwyższone, a Fed nadal mówi o twardej walce z inflacją, lecz wyniki spółek wystarczyły jako katalizator kolejnego etapu odbicia. Wyniki spółek IT były lepsze od oczekiwań, co doprowadziło indeks S&P 500 do nowego rekordu QTD” – napisano w raporcie Barclays.

Słabsze dane makro z USA wprawdzie podwyższyły oczekiwania rynków na łagodniejszą ścieżkę zwyżek stóp procentowych przez Fed, ale stratedzy ostrzegają, że może być jeszcze za wcześnie, by odrzucać na rynkach ryzyko wystąpienia recesji.

Sarah McCarthy i Mark Diver, stratedzy Sanford C.Bernstein uważają, że "łagodna recesja" w Europie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, biorąc pod uwagę wyzwania jakie czekają region, w tym słabszy kurs euro, kryzys energetyczny i niepewność dotyczącą sytuacji politycznej we Włoszech.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 1,75 proc. To najwyższa podwyżka stóp proc. w Wielkiej Brytanii od 1995 r. Decyzja była zgodna z przewidywaniami analityków. Bank prognozuje, że W. Brytania wejdzie w recesję w IV kw. 2022 r.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 260 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 259 tys. wobec 254 tys. poprzednio, po korekcie z 256 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,416 mln w tygodniu, który skończył 23 lipca. Analitycy oczekiwali 1,387 mln wobec notowanych poprzednio 1,368 mln, po rewizji z 1,359 mln.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w czerwcu wyniósł 79,6 mld USD wobec 84,9 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z -85,5 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 80,1 mld USD.

Eli Lilly spadł o 2,6 proc. po opublikowaniu gorszych od oczekiwań prognoz przychodów za trzeci kwartał.

Alibaba szedł w górę o 1,7 proc. Przychody spółki w drugim kwartale wyniosły 205,56 mld juanów wobec oczekiwanych 203,79 mld juanów.

Cigna zwyżkowała o 3,q proc. Prognoza zysków za cały rok finansowy została podniesiona.

Clorox szedł w dół o 4,7 proc., ponieważ spółka podała gorsze od oczekiwań przychody za II kw.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 2,7 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb. do 2,98 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -37 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 23 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 88,44 USD za baryłkę, po spadku o 2,5 proc., październikowe futures na Brent idą w dół o 2,81 proc. do 94,09 USD/b. Cena WTI spadła poniżej 90 USD/b po raz pierwszy od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę.