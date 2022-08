"Dzisiejsza sesja była ciekawa - początek był neutralny, później pojawiło się wahanie, ale trudność z pokonaniem oporu na 1.700 pkt. i cofnięcie na koniec sesji może niepokoić. W trakcie sesji mocno rosło Allegro - blisko 11 proc., a kończy sesję ponad 5 proc. zwyżką. Największym wzrostem zamknął się CD Projekt - widać, że te mocno przecenione spółki próbują się przebić, choć tej 'energii' starcza - powiedzmy - na 80 proc. sesji" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Jego zdaniem, jest szansa na pokonanie przez WIG20 poziomu 1.700 pkt., ale dużo będzie zależeć od giełdy w USA.

"To na co zwróciłbym uwagę to Nasdaq, który lawiruje z odbiciem o 20 proc. od dołka i można powiedzieć, że jest na granicy hossy. Pytanie czy WIG20, który wzrósł o 8 proc. od swojego dołka, ma wystarczający bufor bezpieczeństwa na wypadek ewentualnego tąpnięcia w USA" - powiedział Kozłowski.

"Piątkowa sesja będzie kluczowa i pokaże czy uda się, na fali optymizmu z ostatnich sesji, sforsować poziom 1.700 pkt. To byłby impuls. Jeśli się nie uda, to rośnie ryzyko wyczerpywania się tego sprzyjającego okna na odbicie" - dodał.

Ekspert wskazał, że - jeśli czwartkowa i piątkowa sesja w USA zakończy się wyraźnym wzrostem - to byłby argument wspierający polskie indeksy.

Jak wskazał, wpływ na zachowanie WIG20 w najbliższym czasie będą miały ponadto wyniki spółek, informacje geopolityczne i zachowanie walut.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,81 proc. do 1.674 pkt. sWIG80 poszedł w dół o 0,36 proc., a mWIG40 o 1,67 proc. Indeks szerokiego rynku WIG spadł na zamknięciu o 0,89 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły tylko 3 z 15 indeksów - WIG-Gry (+3,7 proc.), WIG-Nieruchomości (+0,6 proc.) i WIG-Informatyka (+0,3 proc.). Największy spadek zanotował indeks WIG-Energia (-3,2 proc.).

Obroty na rynku wyniosły 1.067 mln zł, z czego 875 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (174 mln zł), Pekao (146 mln zł) i PKO BP (145 mln zł).

W okolicy zamknięcia warszawskiej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Około godz. 16.55 niemiecki DAX zwyżkował o 0,4 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,3 proc., a brytyjski FTSE 100 oscylował wokół środowego zamknięcia.

Amerykańskich giełdy notowały w tym czasie lekkie spadki: Nasdaq i S&P500 traciły po ok. 0,1 proc., a Dow Jones zniżkował o 0,2 proc.

W WIG20 najmocniej, bo o ok. 4,8 proc., poszedł w dół kurs Pekao. Bank podał przed sesją, że zysk netto grupy Pekao w drugim kwartale 2022 roku spadł do 467,9 mln zł z 604,8 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 26 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 629,9 mln zł.

Drugi największy spadek zanotowało PGE (-4,2 proc.), a trzeci JSW (-3,9 proc.). Przeceną w przedziale 2,5-2,8 proc. zostały dotknięte PKO BP, PGNiG i PKN Orlen.

Na przeciwnym biegunie znalazły się notowania CD Projektu (+5,45 proc.). Podobnym wzrostem (+5,39 proc.) sesję zakończyło Allegro. Spółka podała przed sesją, że szacuje skorygowaną EBITDA w II kw. na 551,3 mln zł, co oznacza spadek o 1,5 proc. rok do roku. To wynik z wyłączeniem Mall Group i WE|DO. Skonsolidowana skorygowana EBITDA to 484,2 mln zł, o 13,5 proc. mniej rok do roku.

Wyraźny wzrost kursu zanotowała także Grupa Kęty (+3,6 proc.), która weszła w czwartek w skład indeksu WIG20.

W mWIG40 najmocniej, o ok. 5,6 proc., spadł kurs ING BSK, który podał przed sesją słabsze od rynkowych oczekiwań wyniki za II kwartał. W tym okresie zysk netto grupy banku spadł do 573 mln zł z 615,3 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 25 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 761,5 mln zł.

Przed dużą część sesji najmocniejszy spadek notował Huuuge, który ostatecznie zamknął dzień 2,1 proc. zniżką. Spółka poinformowała, że zawiesiła bezterminowo skup akcji własnych w związku z rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych. Skup rozpoczął się marcu i objął jak dotąd ok. 4 mln akcji spółki.

Ponadto, o ponad 4 proc. spadły na zamknięciu kursy Polenergii i Famuru.

Najbardziej pozytywnie w mWIG40 wyróżnił się kurs Ten Square Games, którego notowania poszły w górę o 8,1 proc. Wyraźne wzrosty notują ponadto BNP Paribas Bank Polska (+4,1 proc.) i Asbis (+3 proc.).

W sWIG80 w połowie sesji liderem wzrostów był Arctic Paper, który ostatecznie zyskał na zamknięciu 2,5 proc. Spółka szacuje, że w II kwartale zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 254 mln zł, EBITDA wyniosła 330 mln zł, a przychody prawie 1,3 mld zł. Wyniki są wyższe od oczekiwań analityków, którzy szacowali zysk netto w przedziale 135,8-143 mln zł, a wynik EBITDA na 241-263 mln zł.

Najmocniej na koniec sesji wzrosły kursy Captor Therapeutics (+10,3 proc.), Ryvu Therapeutics (+6,5 proc.), R22 (+6,4 proc.) i PlayWaya (+4,4 proc.)

Najsłabsze w sWIG80 okazały się w czwartek akcje Bumechu (-14,7 proc.), którego kurs od początku lipca do szczytu z początku sierpnia zyskał ok. 164 proc. Ponadto, o ok. 5,8 proc. spadł na zamknięciu kurs Stalproduktu, o ok. 4,9 proc. kurs Serinusa, a o ok. 4 proc. kurs Unimotu. (PAP Biznes)