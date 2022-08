"Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie była słaba i póki co nie widzimy żadnych sygnałów, aby nasz parkiet, a szczególnie spółki z WIG20, mogły się zachowywać tak jak reszta świata" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Reklama

Zdaniem analityka, na rynku w USA zmienia się, przynajmniej tymczasowo, paradygmat i następuje umocnienie sektora technologicznego.

Reklama

"Niestety nie to dla nas korzystne, bo technologia jest na warszawskim parkiecie niszowym sektorem" – powiedział Cisowski.

"Jeśli szukać pozytywów na koniec tygodnia, to można wspomnieć o Allegro oraz o odbiciu na branży gamingowej, gdzie może dochodzić do stopniowego przebudzenia. Należy jednak pamiętać, że bessa w tym sektorze trwała niemal dwa lata" – dodał.

Jak powiedział analityk, wydarzeniem dnia były dane z amerykańskiego rynku pracy.

"Dane były lepsze od oczekiwań i będzie to kolejny sygnał dla Fed-u, że cykl podwyżek stóp może być kontynuowany. Warto jednak pamiętać, że nigdy nie było recesji, podczas której bezrobocie spada. W tym świetle wydaje się, że na przestrzeni najbliższego miesiąca czy dwóch, rynek może rozgrywać scenariusz stopniowej normalizacji inflacji przy recesji technicznej bądź bardzo płytkiej" – powiedział.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 528 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 250 tys. i wzrostu o 398 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 372 tys. - podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,5 proc. (najniżej od 50 lat), oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

"Optymistycznym czynnikiem jest fakt, że ceny ropy mocno spadły, a to może sprzyjać kontynuacji odbicia na bazowych rynkach akcji. Moim zdaniem, na głównych parkietach w nadchodzącym tygodniu wzrosty będą kontynuowane, jednak pytanie, czy GPW będzie w stanie w jakikolwiek sposób za tym ruchem podążać, bo na razie jest z tym ewidentny problem" – powiedział Kamil Cisowski.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,33 proc. do 1.652,14 pkt., a WIG zniżkował o 0,9 proc. do 53.863,78 pkt. Lepiej sesję zakończyły indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 zyskał 0,27 proc. do 17.702,72 pkt., a mWIG40 zamknął notowania na 0,08 proc. minusie na 4.124,32 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,853 mld zł, z czego 0,694 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie negatywne nastroje, a główne indeksy traciły zgodnie po ok. 0,3 proc.

W tym czasie na giełdach amerykańskich indeksy spadały, jednak skala spadków w porównaniu do początku notowań zmniejszyła się. Nasdaq100 zniżkował o 0,68 proc., S&P500 szedł w dół o 0,3 proc., a DJI tracił 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Chemia (1,33 proc.) i WIG-Energia (0,98 proc.), a najwięcej straciły WIG-Spożywczy (-3,36 proc.), WIG-Paliwa (-2,99 proc.) oraz WIG-Odzież (-2,32 proc.). WIG-Bank stracił natomiast 0,91 proc.

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który zyskał 2,25 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który stracił 4 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-GAMES5 (7,34 proc.) oraz WIG-Budownictwo (4,3 proc.), a najsłabsze były WIG-Odzież (-8,59 proc.) oraz WIG-Paliwa (-6,66 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Pepco Group (+3,59 proc.) oraz Allegro (+3,31 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory LPP (-9,86 proc.) i PGNiG (-7,69 proc.).

W WIG20, w piątek największe obroty zanotował PKN Orlen (182 mln zł), a na jego akcjach w czasie sesji panowała spora zmienność. Po publikacji wyników za II kw. br. akcje koncernu w pierwszych minutach handlu wyraźnie rosły, a zwyżka przekraczała 3 proc. Jednak już po kilku minutach kurs spółki zaczął się obsuwać i zamknął notowania na 3,09 proc. minusie na poziomie 70,16 zł, choć spadał już nawet do 68,52 zł.

Skorygowana EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 8,2 mld zł. Konsensusu PAP Biznes zakładał, że skorygowana EBITDA LIFO wyniesie 7,39 mld zł.

Podczas piątkowej konferencji prasowej dyrektor biura relacji inwestorskich PKN Orlen, Konrad Włodarczyk powiedział: "W segmencie rafineryjnym obserwujemy pogorszenie się otoczenia makro, spadają marże i dyferencjał, chociaż w trzecim kwartale nie wrócą jeszcze do poziomów, jakie widzieliśmy pod koniec zeszłego roku. Od strony sprzedażowej trzeci kwartał powinien być porównywalny kdk, więc ogólnie może to być kwartał porównywalny z drugim kwartałem".

W przypadku segmentu petrochemicznego w trzecim kwartale PKN Orlen oczekuje wzrostu wolumenów sprzedaży. "Sezonowo trzeci kwartał jest w tym segmencie najlepszy w roku, ale widać pogorszenie się marży petrochemicznej, która spadła z poziomu 1400 euro za tonę do 1200 euro za tonę" - powiedział Włodarczyk.

Słabą drugą cześć piątkowej sesji miało Allegro, które w czwartek było liderem wzrostów w WIG20. W piątek jego kurs stracił 3,16 proc. i wyniósł 25,865 zł - znalazł się tym samym w okolicach połowy wysokości budującego się od lipca br. trendu bocznego.

Do godziny 14.00 relatywnie dobrze, z wyjątkiem Santander BP, radziły sobie wchodzące do WIG20 banki, a ich kursy notowały wzrosty. W ostatnich godzinach sesji i one uległy presji sprzedających, i z wyjątkiem PKO BP oraz mBanku, zakończyły sesję na minusach. Najmocniej w WIG20 spadł kurs Santander Bank Polska (-4,31 proc.), a Pekao straciło 0,31 proc. Kurs mBanku zamknął się na 0,83 proc. plusie, a PKO BP zakończyło sesję wzrostem o 0,33 proc.

Fitch Ratings umieścił Viability Ratings (VRs) Banku Pekao, mBanku, Santander Banku Polska, BNP Paribas Bank Polska i ING Banku Śląskiego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - poinformował Fitch w komunikacie.

Ratingi banków będą znajdowały się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym do czasu, gdy Fitch przeprowadzi pełną ocenę wpływu zrewidowanej oceny środowiska operacyjnego i bezpośredniego wpływu wakacji kredytowych na kluczowe wskaźniki finansowe.

Spora zmienność w czasie sesji miała miejsce na akcjach JSW, gdzie po wzrostowym rozpoczęciu notowań kurs w kolejnych godzinach kurs spadł do 44,69 zł, a zakończył notowania na 47,76 zł na 2,14 proc. plusie. Był to największy wzrost w WIG20.

W czasie sesji pozytywnie wyróżniał się także CD Projekt, a jego kurs rósł do okolic 94,89 zł. Końcówka sesji była jednak słaba, a jego kurs cofnął się do 92,66 zł kończąc notowania na 0,19 proc. plusie.

W mWIG40, najmocniej, o 3,91 proc. w górę poszedł Dom Development, a jego kurs naruszył maksima z przełomu maja i czerwca br. W gronie najmocniejszych akcji z tego indeksu sesję zakończyły także Celon Pharma (+3,49 proc.), Grupa Azoty (+2,87 proc.) oraz Mo-Bruk (+2,64 proc.), którego kurs powrócił do poziomów z połowy lipca br.

Najsłabszym w mWIG40 był Kernel Holding (-6,19 proc.), a wyraźnie, o 4,31 proc. spadł także Famur, którego kurs w czwartek nieudanie testował szczyty z przełomu roku.

Czwartą sesję z rzędu zniżkowały natomiast akcje PKP Cargo, w piątek tracąc 2,05 proc. W lipcu br. kurs PKP zyskał ok. 33 proc.

Wahania wokół poziomu odniesienia miały miejsce w piątek na akcjach Banku Millennium, które zakończyły sesję na 0,7 proc. minusie w okolicach maksimów z ostatnich tygodni.

Fitch obniżył długoterminowy rating IDR Banku Millennium do poziomu "BB" z "BBB-" wcześniej. Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja.

W sWIG80 systematycznie w czasie sesji piął się w górę kurs Bowim i zakończył ją na 6,69 proc. plusie. Był to największy wzrost w tym indeksie, a kurs spółki od lipcowych minimów zyskał ok. 50 proc.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończyły Serinus Energy (-5,16 proc.) i ATM Grupa (-4,58 proc.), a o 0,72 proc. spadł kurs Kogeneracji i był to pierwszy spadek po pięciu wzrostowych sesjach pod rząd.

Jak poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, Urząd Regulacji Energetyki (URE) będzie blokował podwyżki cen za ciepło systemowe. Maksymalna akceptowalna podwyżka ma wynosić 40 proc.

Minister dodała, że w tym rozwiązaniu przewiduje się rekompensaty dla ciepłowni z budżetu państwa, jeśli wnioskowałyby o większe podwyżki. Anna Moskwa powiedziała także, że koszty wprowadzanej dodatkowej ochrony taryfowej dla budżetu państwa to ponad 9 mld zł.

W gronie najsłabszych spółek z sWIG80 był Wielton (-2,79 proc.), a jak podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.520 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 15,4 proc. więcej rdr. W lipcu Wielton wydał 336 pojazdów wobec 388 w czerwcu. Udział firmy w rynku wyniósł 15,34 proc. wobec 11,86 proc. przed rokiem.

mt/ asa/