"Poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźne wzrosty głównych krajowych indeksów, jednak zwyżce tej towarzyszyły relatywnie niskie obroty, co kładzie się cieniem na jakości tego odreagowania. Jedną z przyczyn niskich obrotów może być jednak brak inwestorów z UK, gdzie giełdy z powodu pogrzebu Królowej są zamknięte. Symptomem dzisiejszej sesji może być zachowanie CD Projekt, który po wysokim otwarciu, przez kolejne godziny notowań obsuwał się wracając w okolice piątkowego zamknięcia" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk wskazał, że jego zdaniem inwestorzy czekają już na to co wydarzy się w najbliższą środę po 20.00.

"Decyzja Fed wydaje się mniej istotna, gdyż podwyżka o 75 pb. jest już niemal pewna patrząc po wskazaniach instrumentów pochodnych. Istotne natomiast będą komentarze przedstawicieli Fed co do dalszej polityki dotyczącej stóp procentowych. Pochodne wskazują również, że w okolicach lutego i marca 2023 stopy w USA mogą być na poziomie 4,5 proc. (aktualnie 2,5 proc. – PAP), a to byłoby chyba spore zaskoczenie. Póki co S&P500 i Nasdaq były relatywnie mocne, ale pytanie czy zapowiedź dalszych agresywnych podwyżek stóp nie umocni dalej dolara i nie schłodzi rynków. Bez dobrego zachowania giełd z USA, trudno liczyć na większe odbicie na naszym rynku" - dodał analityk Noble Securities.

W takim otoczeniu, zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, właściwego obrazu stanu rynku można oczekiwać na ostatnich dwóch sesjach obecnego tygodnia.

Analityk pytany o ważne dla WIG20 poziomy wskazał na wsparcia na 1.500 pkt. i 1.430 pkt. jako kluczowe wsparcie, którego ewentualne pokonanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia spadków.

"Ważne opory znajdują się natomiast w okolicach 1.600-1.650 pkt., choć dla mnie ważniejsze są obroty, które powinny być zdecydowanie większe jeśli mamy myśleć o mocniejszych i dłuższych wzrostach" – podsumował analityk Noble Securities.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,69 proc. do 1.527,25 pkt., a WIG zwyżkował o 1,46 proc. do 50.071,88 pkt. W górę, o 1,25 proc. do 3.822,31 pkt. poszedł także mWIG40, a najsłabiej zachował się sWIG80 tracąc 0,18 proc. do 16.689,82 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,8 mld zł, z tego 0,67 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały CD Projekt (148 mln zł), Dino Polska (109 mln zł) oraz PKN Orlen (68 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały neutralne nastroje a indeksy odrobiły wcześniejsze, wyraźne spadki. W tym okresie DAX szedł w górę o 0,8 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,13 proc. W Wielkiej Brytanii z powodu pogrzebu Królowej giełdy nie pracowały.

W czasie zamykania krajowego parkietu spadki z otwarcia odrobiły także indeksy amerykańskie. Nasdaq100 rósł o 0,2 proc., a S&P500 i DJI szły w górę o 0,17 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 11 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Odzież (3,93 proc.), WIG-Budownictwo (2,95 proc.) oraz WIG-Energia (2,83 proc.). Najwięcej zaś zniżkowały WIG-Spożywczy (-1,47 proc.), WIG-Leki (-1,28 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-0,83 proc.).

W WIG20 najmocniejsze w połowie i na zamknięciu sesji były akcje PGE (5,86 proc.), których kurs bronił minima z 7 września br.

W gronie blue chipów, mocne z wyjątkiem mBanku (-1,03 proc.) były największe pod względem kapitalizacji banki. Santander Bank Polska zyskał 3,85 proc., PKO BP poszedł w górę o 2,75 proc., a Pekao zakończyło poniedziałkowe notowania na 2,29 proc. plusie. Sektorowy WIG-Banki zyskał 2,49 proc. i po kilkusesyjnej korekcie próbuje kontynuować rozpoczęte na przełomie miesiąca wzrosty.

W gronie liderów wzrostów z WIG20 były także spółki odzieżowe. Kurs LPP poszedł w górę o 3,71 proc., a CCC zyskało 3,94 proc.

Po spowolnieniu trendu spadkowego z ubiegłych sesji, w poniedziałek wyraźnie, o 3,74 proc. odbiły akcje JSW, jednak ich kurs dalej znajduje się w okolicach 5-cio miesięcznych minimów.

Nieco słabiej od rynku zachowywały się akcje Allegro, których kurs wahał się w okolicach piątkowego zamknięcia, kończąc sesję na 1,64 proc. plusie.

Po mocnym otwarciu notowań i dotarciu do okolic 97,5 zł, przez resztę sesji systematycznie obsuwał się kurs CD Projektu kończąc ją na 0,16 proc. plusie na poziomie 88,91 zł.

Najsłabszym składnikiem WIG20 był w poniedziałek Cyfrowy Polsat (-2,22 proc.), a o 1,46 proc. zniżkował kurs Dino.

W mWIG40 liderem wzrostów była Develia (10,71 proc.), a po spadkowym początku sesji, mocną drugą część notowań miał Budimex, kończąc ją na 6,33 proc. plusie. W czasie sesji Budimex poinformował, że PKP wybrało jego ofertę jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Wartość oferty to 366 mln zł netto. Termin zakończenia inwestycji w zakresie podstawowym został zaplanowany na 24 miesiące od rozpoczęcia robót.

Z wchodzących do mWIG40 banków najmocniejsze były akcje Aliora i ING BSK, które poszły w górę odpowiednio o 4,09 proc. i 4,2 proc.

W poniedziałek najsłabszym składnikiem w mWIG40 były akcje Kernel Holding (-4,95 proc.), których kurs testuje minima z czerwca i lipca br.

W gronie małych spółek z sWIG80 po płaskim początku notowań, w drugiej części sesji mocno zaczęły zwyżkować akcje Lubawy kończąc ją na 14,15 proc. plusie przy wyraźnie wyższych obrotach sięgających 3,5 mln zł. Była to najmocniejsza sesja tej spółki od drugiej połowy lipca br.

W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymały się akcje VRG (6,69 proc.), a o 6,81 proc. w górę poszły walory Polimex-Mostostal.

Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 były akcje Vigo Photonics (-14,29 proc.), które zamknęły sesję na 52-tygodniowych minimach. W I półroczu 2022 r. spółka wygenerowała 32 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 13 proc. rdr), 8,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (spadek o 43 proc. rdr) oraz 4,7 mln zł skorygowanego zysku netto (spadek o 60 proc. rdr).

Vigo Photonics spodziewa się w 2022 roku utrzymania płaskiej dynamiki przychodów rdr i z powodu utrudnień w dostępie do komponentów, nie zrealizuje założonych na ten rok celów finansowych. Jak poinformował Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo, spółka przesuwa część inwestycji na przyszły rok. Będzie pracować nad osiągnięciem założonych w strategii celów na 2023 r.

W gronie najmocniej zniżkujących akcji w tym segmencie rynku były również walory Sunex, które poszły w dół o 6,9 proc. do 27 zł, a ich kurs cofa się z okolic 52-tygodniowych maksimów.

O 2,04 proc. do 33,55 zł spadł natomiast kurs Ryvu Therapeutics, którego akcjonariusze na NWZ zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o maksymalnie 8.465.615 akcji.

Na szerokim rynku 11,52 proc. wzrosty zanotował Coal Energy, zamykając się na 2,76 zł, choć w czasie sesji kurs sięgał już poziomu 3,05 zł.