"GlobalConnect stanowi poszerzenie naszej oferty, w szczególności może być atrakcyjny - głównie dla inwestorów indywidualnych - którzy poprzez uczestnictwo w tym rynku będą mogli dywersyfikować geograficznie swój portfel inwestycyjny. Celem rynku GlobalConnect jest danie możliwości inwestowania w największe i najbardziej płynne spółki, które są notowane na giełdach europejskich. W dalszej kolejności umożliwimy również obrót spółkami z giełd amerykańskich" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska podczas inauguracji rynku.

Obecnie na GlobalConnect notowane są następujące spółki: Allianz, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens oraz Volkswagen.

GlobalConnect to rynek akcji zagranicznych wprowadzanych do obrotu przez wprowadzających animatorów rynku (WAR) bez zgody emitenta. Rozwiązanie to umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.