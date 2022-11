"Piątkowa sesja była bardzo udana, a WIG20 po wzroście o ok. 2,7 proc. był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie. Obroty wyraźnie przekroczyły 1 mld zł, co może oznaczać, że na rynek napływa prawdopodobnie kapitał zagraniczny" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Analityk wśród gwiazd sesji wyróżnił akcje KGHM i Dino Polska.

"Silne wzrosty zanotowało KGHM, czemu sprzyjał wzrost cen miedzi, który związany był z informacjami jakoby Chiny miały kończyć z polityką +zero covid+, co może wspomóc popyt na ten metal. Akcje Dino rosły natomiast mocno po publikacji bardzo pozytywnych wyników za III kw. br, które okazały się lepsze od konsensusu" - powiedział Cinikas.

"Rynek wspierał również osłabiający się dolar, a kurs USD/PLN tracił ok. 2 proc., co historycznie wzmacniało krajowy rynek akcji" – dodał analityk.

Ekspert BM BNP Paribas wskazał, że w przyszłym tygodniu inwestorzy będą śledzić wyniki posiedzenia RPP (środa, 9 listopad – PAP), a globalnie zwracać uwagę na publikowane w najbliższy czwartek dane o inflacji z USA.

"Z technicznego punktu widzenia WIG20 dotarł do oporu w okolicach 1.600 pkt., a rynek na wskaźnikach impetu zaczyna być wykupiony, co może spowodować krótkoterminową korektę. Jeśli jednak w przyszłym tygodniu opór ten zostałby pokonany, to otworzyłaby się droga w kierunku 1.750 pkt., gdzie znajdują się górne ograniczenia trendu bocznego z okresu czerwiec - sierpień 2022" – powiedział Cinikas.

"Najistotniejsze jest jednak to, że WIG20 zdołał pokonać linię trendu , mającą swój początek w pierwszych miesiącach roku" - podsumował analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 2,68 proc. do 1.601,27 pkt., a WIG zwyżkował o 2,72 proc. do 52.300,20 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 1,73 proc. do 16.913,83 pkt., a mWIG40 o 3,64 proc. do 3.937,51 pkt.

Obroty na szerokim rynku były duże i wyniosły 1,376 mld zł, z tego 1,136 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKO Orlen (211 mln zł) oraz KGHM (196 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 2,5 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 2,8 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,9 proc.

W tym czasie mieszane nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 notowany był w okolicach poziomu odniesienia, S&P500 szedł w górę o 0,1 proc., a DJI notowany był na proc. 0,18 proc. plusie.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 14 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Górnictwo (10,51 proc.), WIG-Motoryzacja (7,98 proc.) oraz WIG-Chemia (4,55 proc.). Zniżkował tylko indeks WIG-Leki, o -0,29 proc.

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który wzrósł o 6,13 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się sWIG80, który poszedł w górę o 3,75 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Górnictwo (+15,01 proc.) oraz WIG-Energia (+12,08 proc.), a najsłabsze były WIG-Odzież (+0,57 proc.) oraz WIG-Banki (+1,5 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje PGE (+16,06 proc.) oraz JSW (+15,42 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PKO BP (-0,27 proc.), LPP (-0,9 proc.) oraz Pekao (-1,53 proc.).

W WIG20 w piątek liderem wzrostów od początku sesji był KGHM, który dużą luką cenową pokonał poziom 100 zł za akcję i zamknął się na 11,68 proc. plusie na poziomie 109 zł. Wzrosty akcji KGHM wspierały zwyżki cen miedzi (+7,8 proc. o godzinie 17.39), które szły w górę w reakcji na spekulacje dotyczące zmian w polityce covidowej Chin. W mediach społecznościowych jest coraz więcej spekulacji, że Chiny mogą zmienić swoją dotychczasową politykę "Zero tolerancji dla Covid", a to zachęca inwestorów do większych zakupów na rynkach towarowych.

W czasie sesji KGHM poinformował, iż RN kombinatu powołała Tomasza Zdzikota, dotychczasowego wiceprezesa, na stanowisko prezesa spółki.

W gronie liderów wzrostów w WIG20 były także walory Dino Polska (7,21 proc. do 333,1 zł), które podało wyniki za III kw. br. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w tym okresie 339,4 mln zł wobec 228,8 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 312,8 mln zł zysku netto.

Jak poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino, spółka podtrzymuje, że celem na ten rok jest utrzymanie płaskiej marży EBITDA rdr. Po trzech kwartałach 2022 roku marża EBITDA wyniosła 9,4 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 9,6 proc. W III kwartale marża EBITDA wyniosła 10 proc. i była o 0,3 pkt. proc. niższa niż w III kw. 2021 r.

W WIG20 mocno wzrosły również walory PGE (6,73 proc.), PKN Orlen (5,07 proc.) oraz CCC (5,21 proc.).

Grupa CCC wstępnie szacuje, że w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23, czyli w okresie sierpień-październik, miała 173 mln zł zysku EBITDA, 197 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 21 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus PAP Biznes przewidywał 208,9 mln zł zysku EBITDA i 59 mln zł zysku EBIT.

Jak poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski, grupa zakłada obecnie, że w 2022 roku przychody wynieść mogą 9-9,2 mld zł. Wcześniej spółka przewidywała, że sprzedaż grupy może wynieść 9-10 mld zł. Dodatkowo Grupa przewiduje, że w 2023 roku wydatki inwestycyjne w CCC i HalfPrice będą mniejsze o 25 proc. rdr. Firma planuje też redukcję kosztów oraz optymalizację kapitału obrotowego, a w swojej ofercie zwiększa udział obuwia z marek ekonomicznych.

W połowie sesji mocno zyskiwały również akcje Allegro, jednak druga cześć notowań była dla nich zdecydowanie słabsza i ostatecznie walory te zamknęły się na 0,34 proc. minusie na poziomie 23,4 zł. W czasie sesji ich kurs sięgał 24,95 zł.

Allegro poinformowało, iż podnosi ceny rocznych subskrypcji pakietu Smart, które wzrosną z 49 zł do 59 zł, a cena Smart Student wzrośnie z 39 zł do 49,90 zł. Nowe ceny nie będą obejmować subskrypcji rocznych wykupionych przed 21 listopada.

Podczas piątkowych notowań, przez większość sesji kurs CD Projekt wahał się w zakresie od 136 do 138 zł zamykając się na 139,18 zł, na 3,68 proc. plusie. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 24 października, podwyższyli rekomendację dla CD Projektu do "kupuj" ze "sprzedaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 154 zł.

W piątek niemal przez całą sesję w gronie blu chipów najsłabsze były dwa największe pod względem kapitalizacji banki. Na zamknięciu notowań kurs Pekao zanotował 1,66 proc. stratę, a akcje PKO BP poszły w dół o 0,97 proc.

W mWIG40 na zamknięciu sesji liderem wzrostów był Inter Cars, który zyskał 10,85 proc. do 403,5 zł. Analitycy DM BOŚ obniżyli wycenę akcji Inter Cars w horyzoncie 12-miesięcznym do 525 zł z 608,6 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także Develia (9,83 proc.) oraz ING BSK (8,73 proc.).

Na 1,44-proc. plusie zamknął sesję AmRest, którego przychody według wstępnych danych w trzecim kwartale wzrosły rok do roku o 23,3 proc. do rekordowych 658 mln euro. Wzrost sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 116,6 proc.

Po spadkach z połowy sesji, wyraźnie lepszą drugą część notowań miał Alior Bank, zamykając się na 2,41 proc. plusie.

Strata netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 62,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 150,4 mln zł zysku netto. Rynek oczekiwał o 15 proc. wyższej straty na poziomie 74 mln zł. Alior Bank podał, iż liczy, że rynek kredytów ratalnych pozostanie silny i chce być przygotowany na szybki wzrost w segmencie kredytów hipotecznych. Bank uruchomi nową formę usług płatności, która ma być jednym z elementów nowej strategii.

Najsłabszej z grona średnich spółek sesję zamknęły akcje Kruka (-5,09 proc.), które od poniedziałku będą wchodziły w skład indeksu WIG20.

W sWIG80 najmocniej piątkowe notowania zakończyły walory Mirbudu i Kogeneracji, które poszły w górę o ponad 7,5 proc.

Mocno, o 6,78 proc. do 244 zł. zyskały walory Stalproduktu, który poinformował, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 1.447 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 1.352 mln zł.

Po wzroście o 1,71 proc. do 77,5 zł na 52-tygodniowych maksimach zamknął sesję Unimot. Spółka szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 mln zł. Przed rokiem skorygowana EBITDA wyniosła 12 mln zł. W piątkowym komunikacie spółka poinformowała, że szacunkowe skonsolidowane przychody za trzeci kwartał 2022 r. wynoszą 3.786 mln zł, a EBITDA 61 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 3.280-3.387 mln zł przychodów i 93,5-95 mln zł EBITDA.

Najsłabiej z grona małych spółek sesję zakończyły akcje Sanoka (-3,93 proc.), Vigo Photonics (-3,81 proc.) i Biotonu (-2,57 proc.), którego kurs zbliżył się do 52-tygodniowych minimów.

mt/ gor/