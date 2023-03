Columbus Energy spodziewa się, że przeniesienie notowań z alternatywnego rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powinno nastąpić w ciągu następnych tygodni, podała spółka. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Columbus Energy.

"Nasza droga na rynek regulowany GPW była dość skomplikowana, ale szczęśliwie zbliżamy się do jej końca. Przypomnę, że pierwszą wersję prospektu emisyjnego złożyliśmy do KNF w 2017 r., gdy byliśmy w trakcie dynamicznego rozwoju z małej spółki instalatorskiej w dostawcę usług OZE i skalowaliśmy naszą działalność w bardzo dużym tempie. Do tego dynamicznie zmieniało się otoczenie legislacyjne i rynkowe w Polsce, a niedługo potem nastąpił mocny zwrot w światowej gospodarce, szczególnie w kluczowym dla nas obszarze, czyli energetyce. Wszystkie te czynniki utrudniały, wręcz hamowały nasze starania o to, aby zostać emitentem głównego rynku GPW, choć wartość Columbus dawno przekroczyła poziom rynku NewConnect. Cieszę się, że jesteśmy na finiszu tych starań, bo dzięki przeniesieniu notowań na rynek regulowany GPW otworzymy sobie dostęp do nowej grupy inwestorów. Przyspieszymy też realizację kluczowych inwestycji, jak wielkoskalowe magazyny energii, oraz zintensyfikujemy działania w zakresie ekspansji na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Columbus Energy Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)