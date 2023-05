Columbus Energy odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2023 r. wobec 13,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 0,84 mln zł wobec 14,17 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,84 mln zł wobec 7,97 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 8,22 mln zł wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,1 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 223,72 mln zł rok wcześniej.

"Przychody osiągnięte przez grupę w pierwszym kwartale br. pokazują, że branża fotowoltaiki domowej, po perturbacjach ustawowych, nadal może być długoterminowym, stabilnym biznesem. Z kolei w strukturze przychodów Grupy widać wyraźny udział sprzedaży realizowanej w Republice Czeskiej. Spółka Columbus Energy a.s. wygenerowała w tym okresie blisko 23 mln zł w ramach podstawowej działalności operacyjnej, a to dopiero drugi kwartał sprzedaży prowadzonej na tym rynku. Bardzo istotną zmianę w strukturze przychodów stanowi też segment magazynów energii. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły aż dwunastokrotnie rok do roku (z 1,4 mln zł w 2022 r. do 16,5 mln zł w 2023 r.), i zapewne będzie to kolejny produkt po pompach ciepła, którego sprzedaż stanie się znacząca w kolejnych kwartałach i latach" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Podsumowując miniony kwartał zarząd podkreśla, że spółka kontynuuje transformację w organizację lżejszą kosztowo i efektywniejszą marżowo. Do sukcesów omawianego okresu zarząd zalicza m.in. przeniesienie notowań Spółki na główny parkiet GPW i rozpoczęcie działalności w Ukrainie.

"Za pośrednictwem utworzonej tam spółki będziemy dostarczać do ukraińskich domów nasz ekosystem: fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Liczymy, że popyt na rozwiązania OZE przez najbliższe lata będzie tam olbrzymi, dzięki czemu wykorzystamy nasze kompetencje do zaspokojenia energetycznych potrzeb tego rynku" - dodał Zieliński.

Obecnie Columbus skupia się na kilku kluczowych obszarach: optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności biznesu podstawowego, uruchomienie działalności na nowych rynkach, wypracowanie nowych usług oraz strumieni przychodów, budowie nowych farm fotowoltaicznych i finalizowanie sprzedaży farm do Engie, kontynuacja prac nad technologią i finansowaniem projektów BESS (wielkoskalowych magazynów energii) oraz rozwój narzędzi IT i ekosystemu, podano także.

"W najbliższych tygodniach ogłosimy też nową strategię Grupy, gdzie przybliżymy szczegóły naszego modelu biznesowego i plany rozwoju na kolejne lata. A ponieważ Columbus ma w zwyczaju zaskakiwać rynek, więc i tym razem nie zabraknie niespodzianek" - powiedział także prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 11,76 mln zł wobec 6,29 mln zł straty rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)