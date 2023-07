Columbus Energy podpisał umowę w sprawie współpracy z Extradom.pl - spółką należącą do Wirtualna Polska Holding. Spółki będą realizować wzajemne usługi, głównie w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży, mające na celu dotarcie z ofertą do klientów indywidualnych - przyszłych właścicieli domów, podał Columbus.

"W ramach zawartej umowy Columbus będzie dostarczać dla klientów Extradomu unikalną ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynu energii i stacji ładowania elektryków. W serwisie extradom.pl pojawi się też dedykowany kalkulator Columbus, dzięki któremu zainteresowani zakupem projektu będą mogli przeliczyć koszty eksploatacji domu bez urządzeń OZE oraz zobaczyć, jak koszty spadną dzięki ich zastosowaniu. Osoby, które zakupią projekt domu i zdecydują się na ofertę Columbus, otrzymają też nasz Poradnik - jak dostosować dom do instalacji OZE, wraz z parametrami szacunkowej mocy instalacji, doborem pompy ciepła i - co najważniejsze - gwarancją ceny na 2 lata. To jedyna tego rodzaju oferta na rynku, dostępna tylko dla klientów Extradom. Od lipca zaczynamy również sukcesywnie rozbudowywać znajdującą się w portalu Strefę Wiedzy treściami edukacyjnymi i komentarzami naszych ekspertów" - powiedział prezes Columbusa Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

"Dotychczas konsumenci wybierający projekt domu kierowali się w głównej mierze kosztami budowy. Zmieniło się to od 2022 r., od kiedy w istotnej części ciężar ten został przeniesiony na koszty eksploatacji domu. Wysokie ceny paliw, w tym także ogrzewania, prądu oraz sytuacja polityczno-gospodarcza są kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten zwrot. Inwestycja w rozwiązania redukujące koszty użytkowania domu - już na etapie budowy, to opłacalna decyzja. Coraz częściej zauważamy, że nasi klienci są świadomi tych korzyści i chętnie wybierają proekologiczne opcje. Aby ułatwić im proces zakupowy, już na etapie wyboru projektu domu na naszym serwisie umożliwiamy skorzystanie z atrakcyjnej i niedostępnej w innym miejscu oferty Columbus Energy" - dodał CEO Extradom.pl Krzysztof Mosur.

Extradom jest liderem na rynku gotowych projektów domów online. Extradom.pl jest częścią Wirtualna Polska Holding.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

