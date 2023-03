Tauron ocenia, że jest na "dobrej drodze" do zawarcia porozumienia z Rafako w sprawie sposobu zakończenia kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, poinformował prezes Paweł Szczeszek.

"Prowadzimy rozmowy z Rafako w ramach mediacji przy Prokuratorii Generalnej. Niedawno opublikowaliśmy założenia do ugody. Dziś pracujemy nad tym, jak sformułować treść porozumienia. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by to porozumienie zawrzeć" - powiedział Szczeszek podczas konferencji prasowej.

Tydzień temu Tauron podał, że spółka i konsorcjum Rafako nie zawarły ugody ustalającej sposób zakończenia kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, ale strony kontynuują prace w tym celu.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

