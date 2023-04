PKP Cargo odnotowało 148 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 225,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 333,3 mln zł wobec 208,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 066,3 mln zł wobec 513,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 390,1 mln zł w 2022 r. wobec 4 266,5 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w 2022 r. prawie 5,4 mld zł, co oznacza nie tylko wzrost o ponad 26% w stosunku do 2021 r., ale także najwyższy wynik od momentu wejścia PKP Cargo na giełdę (2013 rok). Najwyższa w historii grupy była także skonsolidowana EBITDA, która przekroczyła 1 mld zł (to aż około 108% więcej w ujęciu r/r). Trzeba przy tym zauważyć, że bardzo udana była dla PKP Cargo zwłaszcza druga połowa 2022 r., czyli okres, za który w pełni ponosi odpowiedzialność obecny zarząd (został on sformowany w kwietniu 2022 r.). Nasze wyniki finansowe wskazują, że podnieśliśmy znacznie poziom rentowności przewozów" - napisał prezes Dariusz Seliga w liście do akcjonariuszy.

"Masa towarowa, którą przetransportowaliśmy w 2022 r., była porównywalna z tą z 2021 r. (100,6 mln ton), ale praca przewozowa wzrosła o 5,5% (do 27 mld tkm). Dane finansowe i przewozowe odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to, do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej grupy" - dodał prezes.

Udziały rynkowe Grupy PKP Cargo wyniosły w ub.r. 37,4% (-0,8 pkt proc. r/r) w zakresie masy towarowej oraz 39,8% w pracy przewozowej (-1,3 pkt proc. r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 102,7 mln zł wobec 223,3 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2022 r. miała 5,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)