Kruk odnotował 234,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 243,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 329,37 mln zł wobec 305,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 344 mln zł wobec 317 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa (tj. EBITDA - przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych) wyniosła odpowiednio: 530 mln zł wobec 447 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 614,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 544,85 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 Grupa Kruk osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 615 mln zł, tj. o 13% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 538 mln zł, co stanowi wzrost o 9% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Nakłady na portfele w I kw. br. wyniosły 524 mln zł wobec 262 mln zł rok wcześniej, a spłaty z portfeli - odpowiednio: 724 mln zł wobec 623 mln zł (+16% r/r).

"Bardzo dobrze zaczęliśmy ten jubileuszowy, 25. rok Kruka. Silne spłaty z portfeli nabytych wzmocniły naszą EBITDA gotówkową do rekordowego poziomu pół miliarda złotych. Co istotne, wszystkie rynki pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku" - powiedział CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Z zainwestowanych 524 mln zł przez Kruka w I kwartale 2023 r. 84% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego.

"Wyniki I kwartału pokazują naszą siłę, nasze ambicje i możliwości dalszego rozwoju. Skupiamy się na linii wierzytelności własnych, przede wszystkim detalicznych niezabezpieczonych - stąd 93% inwestycji z I kwartału dotyczyło właśnie tego rodzaju aktywów. Jesteśmy aktywni na wszystkich rynkach, które dają nam możliwość realizacji dobrych inwestycji, a naszym akcjonariuszom i obligatariuszom szansę na partycypację w sukcesach Kruka" - dodał prezes.

Kruk podkreśla, że ma jeden z najwyższych wyników za poprzedni rok wśród spółek notowanych publicznie. Na tle branży jest też jedną z najmniej zadłużonych (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0 ), a jednocześnie jedną z najbardziej rentownych (ROE LTM 23%) firm wśród największych spółek giełdowych.

"Nasza kondycja finansowa, szczególnie na tle konkurencji, jest bardzo dobra. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania, i obok linii kredytowych mamy możliwość emisji obligacji w Polsce oraz poprzez obligacje nordyckie w Europie. Daje nam to siłę na dalszy rozwój Kruka i wzmacnianie pozycji w międzynarodowym środowisku. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię zarówno w obszarze międzynarodowego dalszego rozwoju, jak i zmian technologicznych w operacyjnych procesach grupy" - podsumował Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 234,4 mln zł wobec 243,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)