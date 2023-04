Tower Investments odnotowało 9,63 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w ub.r. 10,24 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 3,75 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,56 mln zł w 2022 r. wobec 50,02 mln zł rok wcześniej.

"Z punktu widzenia działalności grupy kapitałowej Tower Investments najdotkliwsze okazały się skutki spadku popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz raptowny wzrost kosztów kapitału dłużnego. Spółki z Grupy Tower Investments nie były w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych projektów, co znajduje odzwierciedlenie w przychodach Grupy przez spadek z nieco ponad 50 mln zł w 2021 roku do 26,5 mln zł w okresie sprawozdawczym. Mimo to nastąpił wzrost zysku brutto ze sprzedaży z 7 mln zł (w 2021 r) do 7,2 mln zł (w 2022 r) i zysku netto ze sprzedaży z 1,9 mln zł (w 2021 r) do 2,7 mln zł (w 2022 r) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogólnego zarządu o niemal 10 % mimo presji inflacyjnej. Zanotowana w skonsolidowanym raporcie rocznym potężna strata netto to niestety wynik znaczącego wzrostu kosztów finansowych z 3 mln zł (w 2021 r) do niemal 6 mln zł (w 2022 r) i to w okolicznościach redukcji nominalnego długu obligacyjnego" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 3,91 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)