Photon Energy Group odnotował 19,63 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 6,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 7,39 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,56 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,77 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 42,24 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 r. spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoje skonsolidowane przychody do 19 280 mln euro (+111% r/r), pomimo trudnego kwartału, w którym odnotowano spadek przychodów z produkcji energii elektrycznej o 16,2% r/r, które wyniosły na koniec kwartału 4 150 mln euro. Zmiany te to efekt niższej produkcji (-9,8% r/r) spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w połączeniu z niższymi cenami energii elektrycznej, co wpłynęło na nasze czeskie i australijskie portfele, które sprzedawały energię elektryczną na zasadach modelu kupieckiego już w I kwartale 2022 roku. Jednak udało się to zrekompensować przez wzrost innych strumieni przychodów o 261,4% r/r, dzięki czemu łączne pozostałe przychody za I kwartał wyniosły 15 129 mln euro. Ten znaczący wzrost wynikał głównie z dynamiki linii biznesowej handlu komponentami, przychodów z niedawnej akwizycji firmy Lerta, jak również z przychodów z działalności inżynieryjnej w Australii" - napisał zarząd w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 4,67 mln zł wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)