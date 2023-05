Sprzedaż Cognor Holding na pewno spadnie w II kwartale 2023 r. w ujęciu rok do roku, wykorzystanie mocy produkcyjnych dalej będzie niskie, a EBITDA skorygowana powinna być zbliżona do I kwartału, podczas gdy EBITDA raportowana będzie niższa, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

Reklama

"Trendy makro w II kwartale się nie zmienią, ceny dalej będą spadały kwartał do kwartału, to samo dotyczy spreadów. Na pewno zanotujemy spadek sprzedaży, bo cały czas 'stoi' Kraków, a rok temu wszystkie nasze walcownie działały. Wykorzystanie mocy produkcyjnych dalej będzie niskie i w związku z tym spodziewam się, że EBITDA skorygowana będzie na poziomie zbliżonym do I kwartału, a raportowana niższa" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

W I kwartale br. EBITDA grupy wyniosła 100,8 mln zł.

Reklama

"Nie widać jeszcze odbicia w prętach żebrowanych, czyli kluczowym produkcje dla budownictwa. Z utęsknieniem czekamy na poprawę koniunktury, mamy nadzieję, że nastąpi to w II półroczu tego roku" - dodał członek zarządu.

W raporcie kwartalnym spółka wskazała, że I kwartał br. był "znacznie gorszy" dla jej działalności w porównaniu do I kw. ub.r. z powodu słabego popytu ze strony budownictwa oraz za przyczyną trwających prac modernizacyjnych w naszej największej walcowni w Krakowie.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)