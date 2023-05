Ten Square Games odnotował 12,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 14,41 mln zł wobec 29,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,14 mln zł wobec 32,13 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 27,63 mln zł wobec 41,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,45 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 150,34 mln zł rok wcześniej.

"Początek 2023 roku przyniósł spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów grupy - 'Fishing Clash' i 'Hunting Clash', przy wzroście wpływów z 'Wings of Heroes'. W rezultacie całkowity poziom płatności grupy wyniósł 123,6 mln zł i był niższy o 10,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 13,3% w stosunku do analogicznego kwartału 2022 roku.

Wśród głównych czynników, które wpłynęły na działalność grupy, zarząd Ten Square Games identyfikuje trzy główne czynniki:

Wojnę na Ukrainie i odcięcie graczy z Rosji i Białorusi w marcu 2022 roku;

Utrzymującą się wysoką inflację, która co do zasady ogranicza wydatki na konsumpcję dóbr;

Ograniczenie nakładów na działania marketingowe i ich intensywności na przełomie 2022 i 2023 roku, co wpłynęło przede wszystkim na ilość pozyskanego ruchu. Dodatkowym negatywnym czynnikiem była również jakość pozyskanego ruchu" - czytamy w raporcie.

Skorygowana EBITDA wyniosła 27,6 mln zł w porównaniu do 35,3 mln w IV kw. 2022 roku (-22%) i 42,1 mln zł (-35%) w porównaniu do I kw. 2022 roku. Na spadek wyniku największy wpływ ma niższa marża operacyjna (przychody minus prowizje minus marketing) dla gry "Fishing Clash", podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 10,68 mln zł wobec 25,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. Posiada studia we Wrocławiu, Warszawie, Berlinie i Bukareszcie, a także studio zależne Rortos w Weronie. Ma również pakiet mniejszościowy w krakowskim studio Gamesture. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

