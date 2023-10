Ten Square Games osiągnął szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) w wysokości 110,4 mln zł w III kwartale br., podała spółka.

W szacunkowej kwocie płatności 69,7 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 63,2% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 27,3 mln zł (24,7%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Reklama

Spółka opublikuje skonsolidowany raport kwartalny 20 listopada, podano.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Reklama

(ISBnews)