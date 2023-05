Dekpol odnotował 9,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,27 mln zł wobec 18,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,8 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 313,55 mln zł rok wcześniej.

Segment generalnego wykonawstwa pozostaje największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie około 63% w I kwartale 2023 r. Przychody segmentu generalnego wykonawstwa w omawianym okresie wyniosły około 170 mln zł i były niższe o 21% r/r, a zysk operacyjny wyniósł 8,89 mln zł, podano.

"W okresie objętym sprawozdaniem spadek przychodów w segmencie budowlanym był konsekwencją podjętej strategii dotyczącej selektywnej kontraktacji, co było pochodną ogólnej niepewności na rynku jak i powoli stabilizującemu się rynkowymi cen surowców i materiałów. Ponadto można było w dalszym ciągu obserwować wyczekiwanie inwestorów co do podejmowania decyzji, aczkolwiek w drugiej połowie I kwartału można już było zobaczyć symptomy powracania i spółka Dekpol Budownictwo zaczęła odnosić sukcesy w pozyskiwaniu nowych kontraktów i ich realizacji" - czytamy w raporcie.

"Przyrost kontraktacji może wynikać z poprawy sytuacji na rynku, ustabilizowania się cen materiałów budowlanych lub zmniejszenia niepewności inwestycyjnej wśród potencjalnych klientów" - czytamy dalej.

W I kwartale 2023 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 50,7 mln zł (19% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 9,8 mln zł. Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych odpowiadał za blisko 15% przychodów Grupy i był trzeci pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności, podano.

Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie wyniosły 40,9 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł.

"W segmencie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych Grupa w dalszym ciągu, po wyzwaniach związanych ze spadkiem zamówień będących konsekwencją wojny w Ukrainie, pracuje nad odbudowaniem portfela. Powoli widać pierwsze powracające zlecenia zarówno w zakładzie produkcyjnym Intek, jak i Dekpol Steel" - czytamy też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,87 mln zł wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

