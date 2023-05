Novaturas odnotował 2,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,51 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln euro wobec 0,1 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,64 mln euro wobec 0,1 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,6 mln euro w I kw. 2023 r. wobec 29,25 mln euro rok wcześniej.

"Grupa Novaturas odnotowała solidny wzrost w I kwartale tego roku, jednym z najlepszych kwartałów w historii firmy. [...] W pierwszym kwartale firma wygenerowała przychody w wysokości 39,6 mln euro, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Łączna liczba obsłużonych podróżnych wyniosła 38,1 tys., co stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu do 2022 roku. EBITDA spółki była dodatnia i wyniosła 2,6 mln euro, w porównaniu z ujemną EBITDA w wysokości -96 tys. euro w pierwszym kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

