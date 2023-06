Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali o wypłacie łącznie 12 739 822,5 zł dywidendy z zysku za 2022 r., przy czym kwota do wypłaty, uwzględniając wypłaconą już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 4 845 925 zł, wyniesie 7 893 897,5 zł, podała spółka. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 11 lipca 2023 roku, a dniem wypłaty dywidendy - 17 lipca 2023 roku.

"Zarząd jednocześnie informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie ilości akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna ilość akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od ilości akcji nabytych w ramach realizowanego programu motywacyjnego, które zyskają tym samym prawo do dywidendy. Maksymalna ilość akcji z prawem do dywidendy może wynieść 5 095 929 akcji, a dywidenda ogółem na jedną akcję może wynieść nie mniej niż 2,5 zł" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Magnezytowe Ropczycesą producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

