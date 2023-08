Bank Pekao podpisał ponad 750 umów kredytowych w ramach rządowego programu "Pierwsze Mieszkanie", poinformował ISBnews wiceprezes Wojciech Werochowski. Klienci złożyli w banku ponad 11,5 tys. wniosków o "Bezpieczny Kredyt 2%", a Pekao oczekuje, że z tej puli podpisze ok. 5-6 tys. umów.

"Już od ponad miesiąca oferujemy 'Bezpieczny Kredyt 2%' i cały czas obserwujemy bardzo duże zainteresowanie. Aktualnie mamy już ponad 750 podpisanych umów i ponad 11,5 tys. złożonych wniosków. Większość umów finalizuje się w kolejnym miesiącu od złożenia wniosku, ze względu na czas procesowania samego wniosku związany także z procesem zakupu nieruchomości ze strony klienta" - powiedział ISBnews Werochowski.

"Część wniosków szczególnie pozyskiwanych przez pośredników finansowych jest kierowana do kilku banków, a część nie dojdzie do skutku, gdyż nie uzyskają akceptacji, lub klienci się rozmyślą. Szacujemy, że z tej puli wniosków mniej więcej w co drugim przypadku zostanie zawarta umowa. To oznacza, że z obecnie zgromadzonej puli wniosków liczba podpisanych umów może wynieść ok. 5000-6000. Oczywiście, cały czas napływają do banku nowe wnioski, które w kolejnych miesiącach pozwolą zawrzeć jeszcze większą liczbę umów w ramach rządowego programu 'Pierwsze Mieszkanie'" - wyjaśnił wiceprezes.

Podkreślił, że z rozmów z klientami Pekao jednoznacznie wynika, że oceniają oni rządowy program oraz ofertę banku w tym zakresie jako atrakcyjną.

"Część osób dopytuje o jej szczegóły czy kalkulację wysokości rat sugerując przy tym, że plany zakupowe odkłada na nieco późniejszy czas" - dodał Werochowski.

Z kredytu mogą skorzystać osoby, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. O finansowanie może ubiegać się osoba do 45. roku życia, która do tej pory nie posiadała praw własności do mieszkania ani domu. W programie maksymalna wysokość kredytu dla singla wynosi 500 tys. zł, natomiast w przypadku małżeństwa bądź rodziców z dzieckiem kwota ta sięga 600 tys. zł. Kredyt może sfinansować zakup nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Program nie przewiduje limitu cen za 1 m2 mieszkania.

W II kwartale (program "Bezpieczny kredyt 2%" został uruchomiony 3 lipca br.) bank zanotował 91-proc. wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych kw/kw.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)