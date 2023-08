Łącznie nakłady Grupy CD Projekt na prace rozwojowe przekroczyły 160 mln zł w I półroczu br., poinformował wiceprezes CD Projekt ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

"Poza ostatnim, najbardziej intensywnym etapem produkcji Widma Wolności, od początku roku kontynuowaliśmy również prace nad pozostałymi projektami - przede wszystkim pierwszą grą z nowej trylogii wiedźmińskiej. Łącznie nasze nakłady na prace rozwojowe przekroczyły w I półroczu 160 mln zł" - powiedział Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. CD Projekt kontynuował przygotowania do premiery "Widma Wolności". Kampania marketingowa nadchodzącego dużego dodatku do "Cyberpunka 2077", który trafi do graczy 26 września br., wkracza właśnie w kluczową fazę, podkreślono w materiale.

"Intensyfikujemy działania promocyjne związane ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą 'Widma Wolności'. Jednym z nich jest trwający 'Phantom Liberty Tour', czyli seria wydarzeń skierowanych dla społeczności graczy, podczas których przedpremierowo mogą zagrać we fragment dodatku" - wskazał prezes Adam Kiciński.

Kampania promocyjna najnowszej produkcji studia CD Projekt RED rozpoczęła się w czerwcu. Od tamtej pory "Widmo Wolności" było pokazywane m.in. podczas "Summer Game Fest: Play Days" w Los Angeles, czy na targach gamescom w Kolonii, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu.

"Pozytywne reakcje graczy i przedstawicieli mediów napawają nas optymizmem. Wierzymy, że udana premiera dodatku będzie kolejnym potwierdzeniem ogromnego potencjału franczyzy 'Cyberpunka' - dodał prezes.

W maju CD Projekt ogłosił, że trylogia wiedźmińska sprzedała się łącznie w ponad 75 mln egzemplarzy, w tym "Wiedźmina 3: Dziki Gon" kupiło ponad 50 mln graczy z całego świata, przypomniano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077". Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

