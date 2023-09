Grupa Apator podtrzymała poziom nakładów capex na 2023 r. w wysokości nieprzekraczającej 60 mln zł i ocenia, że w kolejnym roku inwestycje mogą być wyższe, ale operacyjne nie powinny przekroczyć poziomu amortyzacji, poinformował prezes Maciej Wyczesany. Grupa podtrzymała też politykę dywidendową i zapowiedziała, że ustabilizuje trudny segment gazu w 2024 roku.

"Sadzę, że nie przekroczymy tych 60 mln zł nakładów inwestycyjnych, jeśli chodzi o nakłady które już się toczą. Mamy pewne plany związane z rozwojem naszych segmentów, co może się przełożyć na wyższe inwestycje w przyszłym roku, ale nie sądzę, żeby one znacząco przekroczyły amortyzację, operacyjne nie powinny przekroczyć poziomu amortyzacji w kolejnych latach, ale jeśli pojawiłyby się jakieś nakłady związane z akwizycjami, to jest to traktowane zupełnie osobno" - podczas Wyczesany podczas webinaru.

"Polityka dywidendowa się nie zmieniła i nadal chcemy płacić dywidendę, nie ma żadnych zmian w polityce na ten moment" - dodał.

Prezes podkreślił też, że segment Energii Elektrycznej oraz segment Wody i Ciepła to dwa najbardziej perspektywiczne segmenty dla Grupy, ale nie chciał powiedzieć, czy w tym roku segment EE osiągnie 0,5 mld zł obrotów.

"Nie chciałbym potwierdzać na ile jest to możliwe, bo za wcześnie mówić czy to osiągniemy, ale naszym celem jest maksymalizacja tego obrotu w tym segmencie, a jest on najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem. Tan segment razem z segmentem ciepła to dwa segmenty najbardziej perspektywiczne dla nas i będziemy te dwa segmenty najbardziej rozwijać" - powiedział Wyczesany, pytany czy w segmencie energii elektrycznej Grupa osiągnie w 2023 roku 0,5 mld zł obrotów oraz dwucyfrowy wzrost w kolejnych latach.

"Obecnie marża brutto w segmencie EE jest na poziomie 22% i życzylibyśmy sobie, żeby ta marża była na poziomie 25%, ale zakładaliśmy, żeby trzymać tę marżę na poziomie 22%" - dodał członek zarządu Tomasz Łątka.

Odnosząc się do segmentu gazu, prezes podkreślił, że choć segment ten jest obarczony największym poziomem ryzyka rynkowego, a ograniczenie rynku przekłada się na segment gazu w Grupie powodując spadek obrotów w kraju i za granica, to jednak prędzej czy później będzie się rozwijał. I dodał, że Grupa ustabilizuje segment gazu w 2024 roku.

"Biorąc pod uwagę nasze nowe rozwiązania, będziemy w stanie na tym ograniczonym rynku uzyskać pewne miejsce, które pozwoli nam na stabilne prowadzenie działalności w segmencie gazu. [...] Jesteśmy na etapie obserwowania zmian na rynku i nadal jesteśmy przekonani, że ten segment ustabilizuje się na pewnym poziomie, w którym my będziemy mieli swój udział, stad działania, które podejmujemy są głównie działaniami bieżącymi. Nowe produkty, poszerzenie oferty rynkowej i działalność zagraniczna to jest kierunek, w którym będziemy szli" - powiedział Wyczesany.

"Nadal widzimy perspektywy na rynku gazu, być może w mniejszym zakresie, ale my ten segment ustabilizujemy w 2024 roku i nie widzimy aż takiego zagrożenia w tym obszarze, które może doprowadzić do jakiegoś znaczącego ograniczenie tego segmentu u nas. Jesteśmy przekonani, że ten segment ustabilizuje się na pewnym poziomie, w którym chcemy mieć znaczący udział. [...] Co do kierunków zagranicznych, to nie chciałbym mówić o konkretnych krajach, ale Europa Zach. dla nas jest nadal bardzo atrakcyjnym miejscem i z naszych analiz wynika, że jest bardzo duży potencjał rynku, na którym wiele się dzieje i podejmujemy kroki, żeby dały nam stabilny udział w rynku" - dodał.

Prezes powiedział też, że Grupa Apator poszerza w tym segmencie ofertę produktową, głównie o rozwiązania inteligentne i zdalnego odczytu własnego wykonania, bo chce wykorzystać potencjał i duże kompetencje jakie są w Grupie w zakresie zdalnego odczytu.

Pytany czy można spodziewać kolejnych odpisów tak jak odpis dotyczący brytyjskiej spółki George Wilson Industries (GWI) lub zbycia tej spółki prezes powiedział, że sytuacja ze spółką GWI jest nadal przedmiotem analiz, ale odpis, który został dokonany wyczerpuje już poziom odpisów na ten rok, a coś więcej będzie można powiedzieć za kwartał. Grupa pracuje nad tym, żeby spółkę GWI utrzymać i być obecna na rynku brytyjskim.

W 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosły 69,5 mln zł, z tego ok. 20 mln zł stanowiły wydatki związane z relokacją dwóch fabryk.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

