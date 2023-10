KI Chemistry z Grupy Kulczyk Investments zwiększył udział w Ciechu do 95,43 proc. z 92,45 proc. po tym, jak akcjonariusze mniejszościowi sprzedali 2,98 proc. akcji, podała spółka. KI Chemistry podtrzymała plan realizacji przymusowego wykupu pozostałych akcji.

Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu sprzedali na rzecz KI Chemistry łącznie 1.572.145 akcji, stanowiących 2,98% kapitału zakładowego spółki, a łączna wartość zawartych transakcji wyniosła ok. 85 mln zł, zaś ich rozliczenie nastąpiło 12 i 13 października br. W związku z przekroczeniem progu 95%, KI Chemistry podtrzymuje zamiar przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania akcji Ciechu z obrotu giełdowego, podano.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zaangażowanie KI Chemistry w Ciechu przekroczyło 95%. Daje nam to prawo do przeprowadzenia, w okresie 3 miesięcy od przekroczenia tego progu, przymusowego wykupu pozostałych akcji Ciechu, a następnie podjęcia pozostałych działań niezbędnych do wycofania akcji Ciechu z obrotu giełdowego, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za wspólne budowanie wartości Grupy Ciech w ostatnich latach. Jako inwestor strategiczny, zamierzamy ją nadal wspierać w jej planach globalnego rozwoju, w tym poprzez akwizycje. Formuła spółki niepublicznej pozwoli nam szybko i elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i nadarzające się okazje" - powiedział prezes Kulczyk Investments Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 roku, kiedy nabyła 51,14% akcji spółki. Od kliku miesięcy KI Chemistry zwiększa swoje zaangażowanie w Grupie Ciech, a w wyniku transakcji przeprowadzonych od kwietnia do października br. udział KI Chemistry w kapitale zakładowym Ciechu wzrósł z 51,14% do 95,43%. Inwestor strategiczny przeznaczył na ten cel łącznie około 1,27 mld zł, podkreślono.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)