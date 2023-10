Bank Millennium odnotował 102,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1000,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

"W III kwartale 2023 roku Grupa Banku Millennium osiągnęła zysk netto w wysokości 103 mln zł oraz 461 mln zł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku. Wrzesień 2023 r. był dwunastym kolejnym miesiącem, w którym wynik netto był dodatni. Zysk netto III kwartału 2023 roku skorygowany o koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i po uwzględnieniu hipotetycznego podatku bankowego byłby rekordowy, na poziomie 819 mln zł (9M23: 2 237 mln zł, +45% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Współczynniki kapitałowe poprawiły się znacząco w raportowanym okresie – współczynnik kapitałowy T1 Grupy wzrósł do 13,5% z 11,7% na koniec czerwca 2023 r. Bank podkreśla, że wyemitował czteroletnie obligacje o wartości 500 mln euro spełniające wymogi MREL, domykając w ten sposób deficyt w stosunku do wymogów regulacyjnych.

"W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku osiągnęliśmy znaczący skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł, dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej, mimo iż koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wciąż stanowiły istotne obciążenie" - skomentował prezes Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1371,76 mln zł zysku wobec 151,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 187,96 mln zł wobec 179,37 mln zł rok wcześniej.

"Wynik odsetkowy skorygowany o koszt wakacji kredytowych wzrósł o 3% kw/kw (9M23: +16% r/r) dzięki połączeniu wyższej liczby dni kalendarzowych w raportowanym okresie z przyrostem aktywów odsetkowych netto (IEA) o ponad 10%, co przewyższyło negatywny wpływ powoli spadających rynkowych stóp procentowych; wielkość oraz dochodowość portfela dłużnych papierów dalej rosła, a struktura portfela kredytowego zmieniała się z pozytywnym skutkiem dla wyniku odsetkowego; dynamika wzrostu r/r dalej zwalniała z powodu efektu wysokiej bazy i wyniosła 8% w raportowanym kwartale" - czytamy dalej w komunikacie.

Kwartalna marża odsetkowa (NIM) spadła do 477 pb z rekordowego poziomu 485 pb w II kw. 2023 r., ale - jak wskazał bank - był to w znacznej mierze efekt "mianownika" (wysoki wzrost IEA), jako że marża przychodowa poprawiła się w okresie, a koszt depozytów nieznacznie spadł.

"Efektywność kosztowa pozostawała wysoka (koszty operacyjne w 9M23 bez kosztów BFG/IPS wzrosły o 14% r/r w porównaniu z 32%-ym wzrostem raportowanych przychodów) w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami z mocną odpowiedzią w obszarze kosztów na rosnącą presję na przychody; liczba pracowników pozostawała mniej więcej stabilna (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 66, tj. 1% w III kw. 2023 i nie zmieniła się od końca 2022 r.), optymalizacja sieci dystrybucji była kontynuowana (liczba oddziałów własnych spadła o 31 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) i była komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,7 mln, wzrost o 7% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,4 mln, wzrost o 11% r/r)" - napisano także.

Portfel kredytowy nie zmienił się w okresie (kredyty netto/brutto odpowiednio -6% r/r) ze zmianami portfela walutowych kredytów hipotecznych (raportowany -15% kw/kw i ponad 50% w dół r/r) pozostającymi główną determinantą zmian; portfel kredytowy bez walutowych hipotek praktycznie nie zmienił wartości we wszystkich kategoriach (+1% kw/kw i -1% r/r); portfel walutowych kredytów hipotecznych w wielkości raportowanej w bilansie dalej szybko się kurczył w wyniku zmian kursów walut, spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów), spisań oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie, udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 5,2% (kredyty udzielone przez BM: 4,6%) z 10,2% (9,4%) w tym samym okresie ubiegłego roku, wymieniono w informacji.

"Portfel niehipotecznych kredytów detalicznych wzrósł o 2% kw/kw oraz o 5% r/r, głównie dzięki poprawie sprzedaży kredytów gotówkowych (sprzedaż kredytów gotówkowych 1,7 mld zł, wzrost o 9% r/r w samym III kw. 2023, podczas gdy ich sprzedaż w 9M23 wyniosła 4,8 mld zł, rosnąc o 19% r/r); udział rynkowy BM w sprzedaży w III kw. 2023 wyniósł 10,4%, a w 9M23 10,7%, nieco powyżej poziomu 10,3% w 9M22; sprzedaż (wypłaty) kredytów hipotecznych w PLN wzrosła w 3kw23 znacząco i rosnąc o 27% kw/kw do poziomu 1,3 mld zł, przekroczyła poziom 1 mld zł po raz pierwszy od III kw. 2022; sprzedaż w 9M23 wyniosła 3,2 mld zł i pozostała na poziomie znacząco poniżej (43%) sprzedaży w tym samym okresie ubiegłego roku; udział rynkowy banku w sprzedaży w III kw. 2023 wyniósł 8,7%, a w 9M23 9,5% w porównaniu do odpowiednio 10,7% w III kw. 2022 i 12,9% w 9M22" - napisano także.

Bank podał też, że jakość jego portfela kredytowego była stabilna w III kw. 2023, ze wskaźnikiem NPL rosnącym nieznacznie do poziomu 4,7% z 4,5% na koniec czerwca br.; segment kredytów konsumenckich (wyższy wolumen kredytów w Koszyku 3, portfel bez wzrostu) był głównym źródłem tej zmiany; cały segment detaliczny pokazał wzrost wskaźnika NPL do poziomu 4,9% z 4,8% na koniec czerwca br., podczas gdy w segmencie przedsiębiorstw, podobnie, wskaźnik NPL wzrósł nieznacznie do 3,7% z 3,6% (głównie efekt zmniejszającego się mianownika, czyli wielkości portfela kredytowego, jako że wolumen kredytów w Koszyku 3 nie zmienił się kw/kw); pokrycie kredytów niepracujących rezerwami zmieniło się nieznacznie (72% z 73% na koniec czerwca br. oraz 70% na koniec 2022 r.); koszt ryzyka pozostał niski (31 pb w III kw. 2023, 9M23: 40 pb.w porównaniu do 44 pb w 9M22) dzięki ciągle niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw.

"Depozyty klientów wzrosły o 6% kw/kw i 9% r/r z depozytami detalicznymi rosnącymi o 4% kw/kw i depozytami korporacyjnymi o 11%; kierunek zmiany struktury depozytów znowu się zmienił i udział depozytów terminowych wzrósł do poziomu 37% z poziomu 35% na koniec czerwca br. (33% na koniec roku 2022 oraz 18% na koniec 2021 r.); płynność banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym dalej się do poziomu poniżej 70%" - czytamy dalej.

Aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne dalej rosły w ujęciu kw/kw (+3% w 3kw23); na poziomie ponad 7,4 mld zł urosły one mocno r/r (+16%).

"Współczynniki kapitałowe poprawiły się zauważalnie (skonsolidowany TCR: 16,6%/T1: 13,5% w porównaniu z odpowiednio: 14,6%/11,7% na koniec czerwca br.) i w rezultacie nadwyżka powyżej wymaganych minimalnych poziomów zwiększyła dalej do odpowiednio 4 pkt proc. procentowych/3,3 pkt proc.; poprawa w tym kwartale była przede wszystkim efektem zaliczenia zysku netto z I poł. 2023 r do kapitału regulacyjnego (78 pb wpływ na wskaźnik T1), transakcji sekurytyzacji portfela należności leasingowych (47 pb) oraz niższej negatywnej wyceny portfela obligacji oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) (46 pb)" - napisano też w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 123,91 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 110,94 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. bank miał 460,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1263,5 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 419,09 mln zł wobec 1252,65 mln zł straty rok wcześniej.

Wskaźnik ROE za 9 miesięcy br. wyniósł 10% wobec -28,1% rok wcześniej, zaś wskaźnik skorygowany o koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych - odpowiednio: 22,6% wobec 20,7%. Z kolei wskaźnik koszty/dochody wyniósł w tych okresach: 28,4% wobec 41,6%, a wskaźnik skorygowany: 29% wobec 38%, podano w prezentacji wynikowej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)