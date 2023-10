Wielton planuje osiągnąć 1,5 mld euro przychodów ze sprzedaży, ok. 8% marży EBITDA, wolumen sprzedaży 45 tys. sztuk oraz 13 proc. udziałów w europejskim rynku transportu drogowego do 2027 roku, wynika z przyjętej właśnie nowej strategii spółki na lata 2023-2027.

"Cele ilościowe:

- wolumen sprzedaży - 45 tys. sztuk,

- przychody ze sprzedaży - 1,5 mld euro,

- stopa marży EBITDA - ok. 8%,

- relacja długu netto do EBITDA - ok. 2,5,

- udziały w europejskim rynku transportu drogowego - 13%, uwzględniając rozwój organiczny oraz fuzje i przejęcia (ang. M&A)" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do 2022 roku oznacza to wzrost wolumenu sprzedaży o 90% (23 180 szt. w 2022 r.), podwojenie przychodów (762 mln euro), poprawę stopy marży EBITDA o 2,1 pkt proc. (5,9%) oraz wzrost udziałów rynkowych o 6,3 pkt proc. (6,7%).

"Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego championa rynku naczep. Stworzona przez nas strategia na lata 2023-2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do ok. 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8% marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu grupy w okresie trwania strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju" - powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie.

Większościowe udziały w sprzedaży grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia grupy zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach grupy wzrośnie z 36% do 48%. Grupa Wielton planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy produktowej na rynku - naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki. Ponadto, sprzedaż będzie wsparta dodatkowymi usługami, m in. w oparciu o własną telematykę oraz różnorodne rozwiązania ABERG. Szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności grupy będzie miał rozwój technologii produkcyjnych w oparciu o automatyzację oraz robotyzację produkcji, wynika także z materiału.

Z kolei wśród celów jakościowych wymieniono personalizację - rozwój oferty w kierunku unikalnych wartości dodanych dla klientów, digitalizację - transformację cyfrową, robotyzację, automatyzację, telematykę oparta o AI, zrównoważony rozwój - redukcję śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności, federacyjny model zarządzania, kapitał ludzki - "Family Corp", zarządzanie talentami, sukcesję przywództwa oraz innowacyjne rozwiązania - produktowe i produkcyjne.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,43 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)