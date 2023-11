Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniósł ok. 0,95 mld zł w III kw. 2023 r. (wobec 0,65 mld zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Powtarzalny zysk EBITDA w tym okresie wyniósł ok. 2,45 mld zł (wobec 2,3 mld zł rok wcześniej). Nakłady inwestycyjne sięgnęły 2,68 mld zł.

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,95 mld zł wobec 0,65 mld zł w III kwartale 2022 roku, przy czym niższy wynik w roku 2022 wynikał głównie z negatywnego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej" - czytamy w komunikacie.

"Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w III kwartale 2023 roku zysk w wysokości ok. 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 28% w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki minionego kwartału wyniósł ok 0,01 mld zł" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w III kwartale 2023 roku ok. 2,7 mld zł wobec 2 mld zł w porównywalnym okresie 2022 r., podano także.

"Wyniki finansowe minionego kwartału są wyznacznikiem konsekwentnej realizacji kierunku strategicznego Grupy PGE. Po raz pierwszy w historii Grupy w trzecim kwartale PGE zainwestowała aż 2,7 mld zł, czyli więcej niż zysk EBITDA, który wyniósł 2,5 mld zł. Zrealizowane za te ogromne pieniądze inwestycje budują nowoczesną polską energetykę, ale też mają gwarantować finansową stabilność samej Grupy na kolejne lata. Ekonomiczna efektywność inwestycji PGE tworzy podwaliny pod kontynuację przemian w energetyce" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 0,31 mld zł wobec 0,58 mld zł w III kwartale 2022 roku. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i wyższe koszty uprawnień do emisji CO2, wskazała też spółka.

Segment Ciepłownictwo w III kwartale 2023 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie ok. 0,09 mld zł wobec straty 0,01 mld zł rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe ceny ciepła.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna w III kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,17 mld zł wobec 0,56 mld zł w III kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał głównie z niższych cen energii, podano dalej.

EBITDA powtarzalna segmentu Dystrybucja w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 1 mld zł, wobec 0,67 mld złotych w III kwartale roku ubiegłego. PGE wskazała, że poprawa wyników segmentu wynikała w największym stopniu z wyższej stopy zwrotu na usługach dystrybucyjnych.

"Nowy segment biznesowy Energetyka Kolejowa w III kwartale 2023 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 0,36 mld zł. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii" - napisano w komunikacie.

Segment Obrót wypracował wynik powtarzalny EBITDA w III kwartale 2023 roku na poziomie ok. 0,38 mld zł wobec 0,49 mld zł w III kwartale ubiegłego roku. W wynikach segmentu została ujęta rezerwa w wysokości 0,29 mld zł z tytułu obniżenia rachunków za energię dla gospodarstw domowych ze względu na zmianę rozporządzenia taryfowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2023 roku zysk EBITDA w wysokości ok. 0,02 mld zł.

"Zadłużenie netto na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 1,6 mld zł. Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) na dzień 30 września 2023 roku wyniósł ok. 18,5 mld zł i spadł w porównaniu do 30 czerwca 2023 roku o ok. 0,7 mld zł" - czytamy dalej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 21 listopada 2023 roku, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

