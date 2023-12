Holenderska spółka zależna Mercator Medical - LeaderMed B.V. - ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, stanowiących nie więcej niż 2,16% kapitału i uprawniających do nie więcej niż 1,67% głosów na walnym zgromadzeniu Mercator Medical, po cenie 43 zł za sztukę, co przy zamiarze kupna do 230 tys. walorów oznacza łącznie kwotę do 9,89 mln zł, podał Mercator Medical.