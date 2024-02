CCC odnotowało 217 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. roku obrotowego 2023 (listopad 2023 - styczeń 2024) wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 96 mln zł wobec 50 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 243 mln zł wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła odpowiednio: 9,6% wobec 3,8%, zaś skorygowana marża EBITDA: 8,6% wobec 2,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2527 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2442 mln zł rok wcześniej.

"Grupa CCC w czwartym kwartale 2023 r. odnotowała przychód na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza najwyższą w historii sprzedaż w pojedynczym kwartale. Wynik ten osiągnięto mimo spowolnienia w sektorze e-commerce i niższej sprzedaży w szyldach Modivo i e-obuwie.pl związanej z nieoptymalną strukturą zapasu. Głównym motorem napędowym wzrostu pozostaje HalfPrice z dynamiką 53% r/r" - czytamy w komunikacie.

"W omawianym kwartale Grupa odnotowała skokowy wzrost marży brutto (o 4 pkt proc.) do poziomu 46,7%, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu marży w segmentach CCC (+8 pkt proc. r/r) oraz HalfPrice (+6 pkt proc. r/r)" - czytamy dalej.

Segment CCC w kolejnym już kwartale z rzędu zanotował skokową poprawę rentowności EBITDA, do poziomu przekraczającego 20%. Z kolei HalfPrice w minionym kwartale wypracował przeszło 5-krotnie wyższy r/r wynik operacyjny, wskazano także w materiale.

"Atrakcyjna oferta produktowa, optymalizacja skali i struktury akcji promocyjnych wraz z lepszymi warunkami zakupu kolekcji przyczyniły się do umocnienia marży brutto w CCC. Powyższe, w połączeniu ze ścisłą dyscypliną kosztową (koszty spadły o 12% r/r; szósty kwartał z rzędu poprawy tego wskaźnika), pozwoliło na wypracowanie wysokiej dwucyfrowej rentowności operacyjnej. HalfPrice, mimo swojego młodego wieku i etapu dynamicznego rozwoju, na którym się znajduje, notuje już wysoką rentowność, powyżej pierwotnie planowanej. Z kolei w Grupie Modivo wchodzimy w nowy rok z dużo lepszą strukturą zapasu, co sprawia, że liczymy na trwałe odbudowanie jej rentowności" - powiedział prezes Grupy CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

W segmencie CCC w ostatnim kwartale przychody wzrosły o 2% r/r do 1 053 mln zł, zysk EBIT wyniósł 139 mln zł (wobec 22 mln zł straty rok wcześniej); zysk EBITDA poprawił się o 195% r/r i wyniósł 214 mln zł, zaś skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 246% r/r do 193 mln zł.

W segmencie HalfPrice odnotowano wzrost przychodów o 53% r/r do 438 mln zł, "wspierany konsekwentną ekspansją sieci sklepów (+35% r/r) oraz kontynuowanym wzrostem sprzedaży w sklepach LFL", podano w raporcie. Zysk EBIT wzrósł o 431% r/r do 41 mln zł, zysk EBITDA - o 158% r/r do 84 mln zł, zaś skorygowany zysk EBITDA - o 169% r/r do 84 mln zł.

Przychody Grupy Modivo w ostatnim kwartale spadły o 7% r/r do 1 015 mln zł (eobuwie: -11%, Modivo: +2%). Strata EBIT wyniosła 83 mln zł wobec 34 mln zł straty rok wcześniej, strata EBITDA - odpowiednio: 54 mln zł wobec 12 mln zł, zaś strata skorygowana strata EBITDA: 59 mln zł wobec 13 mln zł.

Liczba sklepów na koniec stycznia 2024 r. wyniosła w przypadku CCC - 799 (spadek o 2% r/r), eobuwie - 52 (wzrost o 37% r/r), HalfPrice - 123 (wzrost o 35 r/r), podano także w raporcie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

