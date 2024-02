Priorytety Grupy CCC na 2024 rok to dwucyfrowy wzrost sprzedaży, poprawa marży brutto i rentowności EBITDA w każdej linii biznesowej, utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej oraz niższy poziom kosztów finansowych, poinformował prezes Dariusz Miłek.

"Nasze priorytety na 2024 rok to dwucyfrowy wzrost sprzedaży Grupy, poprawa marży brutto w każdej, bez wyjątku linii biznesowej, utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej, poprawa rentowności EBITDA w każdym z naszych szyldów oraz niższy poziom kosztów finansowych" - powiedział Miłek, cytowany w komunikacie.

Celem Grupy pozostaje "trwała poprawa rentowności w każdym z szyldów", podkreślił prezes.

Reklama

"Liczymy na to, że 2024 będzie rokiem stopniowej odbudowy siły zakupowej konsumenta. Wyhamowanie inflacji, w połączeniu z rosnącymi wydatkami gospodarstw domowych, stworzą sprzyjające środowisko do wzrostu. Jesteśmy przygotowani, żeby ten dobry klimat w pełni wykorzystać, w każdej z naszych linii biznesowych" - wskazał też Miłek.

W Iv kw. roku obrotowego 2023 (listopad 2023 - styczeń 2024) przychody Grupy CCC wzrosły o 4% r/r do 2 527 mln zł, marża brutto zwiększyła się o 3,7 pkt proc. r/r do 46,7%, marża EBITDA - o 5,8 pkt proc. r/r do 9,6%; koszty sprzedaży i administracji spadły o 1% r/r do 1 110 mln zł.

Reklama

Zaś zadłużenie brutto Grupy CCC (z wyłączeniem Grupy Modivo) na koniec stycznia 2024 r. spadło o 3% kw/kw do 1 076 mln zł (i - jak podkreśla spółka - był to piąty kwartał "konsekwentnej redukcji zadłużenia Grupy CCC (z wyłączeniem Grupy Modivo"), zaś w Grupie Modivo - spadło o 1% kw/kw do 1 058 mln zł.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)