Allegro planuje uruchomić platformy we wszystkich pięciu krajach, w których działała Grupa MALL na przestrzeni najbliższych dwóch lat i doprowadzić każdą z nich do rentowności w ciągu czterech lat od uruchomienia, zapowiedział CFO Jon Eastick.

"Zamierzamy na przestrzeni najbliższych dwóch lat uruchomić nasze platformy we wszystkich pięciu krajach, w których działała Grupa MALL i doprowadzić każdą z nich do rentowności w ciągu czterech lat od uruchomienia. Planujemy przeznaczać nie więcej 20% naszego przyszłego zysku EBITDA w Polsce na sfinansowanie tej ekscytującej ekspansji, w tym też na finansowanie działalności marek z Grupy MALL, skupiając się jednocześnie na ograniczaniu wszelkich strat i budowaniu z nich świetnie działających sprzedawców, którzy będą wnosić pozytywny wkład do finansów grupy Allegro" - powiedział Eastick, cytowany w komunikacie.

Skorygowana strata EBITDA segmentu MALL wyniosła w ubiegłym roku 205 mln zł i choć stanowi to zaledwie 7% skorygowanego zysku EBITDA w Polsce, to tempo transformacji jest poniżej oczekiwań grupy, podkreślono w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

