LPP podtrzymuje plany wypłaty dywidendy w wysokości 570 zł na akcję, poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

"To był bardzo dobry kwartał i rok. Wracamy do dobrych dynamik sprzedażowych. [...] Podtrzymujemy też nasze komunikaty, co do wypłaty dywidendy w wysokości 570 zł na akcję" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

W końcu stycznia br. LPP zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023/24 ww wysokości 285 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy ma być 24 kwietnia, zaś dniem wypłaty 30 kwietnia 2024 r. Jak wóczas podano, zarząd zamierza przedłożyć akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy w łącznej kwocie co najmniej 570 zł na jedną akcję i ustalenie dnia wypłaty dywidendy na 30 października 2024 r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)