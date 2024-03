W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Wojasa, ogłoszonym 7 lutego przez AW Invest, zawarto transakcje, których przedmiotem było 1 211 250 akcji spółki po cenie 8,2 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący.

Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym akcje, nabędzie prawa z akcji w dniu rozliczenia transakcji, tj. 21 marca 2024 roku.

7 lutego br. AW Invest - podmiot kontrolowany bezpośrednio przez Wiesława Wojasa - ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 767 666 akcji spółki Wojas, stanowiących 13,94% głosów na walnym zgromadzeniu, w cenie 8,2 zł za sztukę. Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiadał bezpośrednio 10 908 992 akcje Wojasa, co stanowiło ok. 86,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku wezwania AW Invest zamierzało osiągnąć 100% akcji i głosów spółki.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)