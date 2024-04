"Po pierwsze, ataki te poważnie wpłynęły na infrastrukturę wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w różnych regionach Ukrainy, powodując wyłączenia kilku kluczowych obiektów, w tym w zakładach przetwórstwa nasion oleistych, elektrociepłowniach, silosach i terminalach eksportowych. Dostawy energii pozostają niestabilne, co w dalszym ciągu zakłóca działalność spółek zależnych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

Po drugie, szeroko zakrojony rosyjski atak rakietowy na infrastrukturę transportową w pobliżu portu Chornomorsk całkowicie wstrzymał dostawy kolejowe do portu. Należące do spółki aktywa związane z przeładunkiem zboża i oleju słonecznikowego zlokalizowane w porcie w Chornomorsku w dużym stopniu opierały się na dostawach kolejowych, a to zakłócenie znacząco wpłynęło na zdolności przeładunkowe terminali eksportowych, powodując zmniejszenie przepustowości i zwiększając koszty logistyki. Harmonogram przywrócenia transportu kolejowego jest obecnie niepewny, wskazano również.

Kierownictwo spółki pozostaje zaangażowane w rozwiązywanie i łagodzenie wyzwań związanych z tymi wydarzeniami, podsumowano.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

