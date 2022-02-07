Cena ropy przebije próg 100 dol. za baryłkę? Surowiec jest najdroższy od 7 lat

Po ok. 20-procentowej podwyżce w tym roku analitycy zakładają, że cena ropy może złamać barierę 100 USD za baryłkę. Może do tego prowadzić ożywienie popytu w połączeniu z malejącymi zapasami i zakłóceniami w dostawach.

Biały Dom ostrzega przed atakiem „lada dzień”

Kraje OPEC+ zdają się mieć trudności z osiągnięciem swoich celów produkcyjnych, mimo że zatwierdzają plany zwiększenia wydobycia. Napięcia geopolityczne w Europie Wschodniej pozostają wysokie. Biały Dom ostrzegł, że Rosja może zaatakować Ukrainę „lada dzień", a to także może zwiększać zapotrzebowanie na ropę.

Sytuację na rynku mogłyby poprawić dostawy surowca z Iranu. Inwestorzy zdają się jednak lekceważyć postępy w rozmowach USA z Iranem. Administracja prezydenta Joe Bidena przywróciła zwolnienia z sankcji dla Iranu, aby umożliwić realizację międzynarodowych projektów o współpracy nuklearnej.

Rosną także ceny kryptowalut

Cena bitcoina na początku tygodnia przekracza 42 tys. USD. Oznacza to, że kryptowaluta o największej rynkowej kapitalizacji kosztuje najwięcej od połowy stycznia. W efekcie od ostatniego dołka, który został wyznaczony 24 stycznia pod poziomem 33 tys. USD, cena zdaje się odrabiać straty, a wzrost od ostatniego minimum wynosi ok. 30 proc.

Druga z najpopularniejszych kryptowalut, czyli ethereum, kosztuje dziś rano 3100 USD. Tym samym od dołka z 24 stycznia ETH może zwyżkować już o ponad 40 proc., z okolic 2160 USD. Tego typu odreagowania mogą prowadzić ponownie do rozważań, czy wcześniejsze spadki były korektą w trendzie, czy też może obecne wzrosty są korektą w bessie. Jedno wydaje się pewne: nigdy wcześniej nie mogliśmy obserwować zachowania rynku kryptowalut w tak silnie zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym z tak dużą skłonnością banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych.