"Na rynku walutowym mamy we wtorek lekkie odreagowanie, w ramach którego EUR/PLN zszedł lekko poniżej 4,59. W ostatnim czasie mówi się o czynnikach lokalnych, które nie sprzyjają złotemu. Sądzę jednak, że główną rolę odgrywają czynniki globalne, także w kontekście dzisiejszego umocnienia krajowej waluty. To, czy w najbliższym czasie EUR/PLN trwale wyjdzie powyżej poziom 4,60 zależeć będzie od eurodolara" - powiedział Wojciech Stępień.

"Dolar ma jeszcze miejsce do umacniania się wobec euro i sądzę, że możemy zobaczyć kurs EUR/USD poniżej 1,18. Przez to bardziej prawdopodobne jest, że EUR/PLN będzie ponownie testować 4,60 niż kierować się do 4,55" - ocenił.

Po tym jak w poniedziałek EUR/PLN dotarł do 4,60, a USD/PLN do 3,88, we wtorek trwa korekta. W ramach niej EUR/USD wzrósł o 0,5 proc. i wrócił powyżej 1,19. Złoty umocnił się do 4,48/EUR i 3,845/USD.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności w kraju zniżkowały, w ślad za rynkami bazowymi, a dochodowość 10-letnich SPW spadła o 7 pb do 1,54 proc.

"Na rynku długu także trwa korekta. Po dużych wzrostach rentowności w ubiegłym tygodniu, we wtorek dochodowość bunda i treasuries zniżkują, krajowe 10-latki oddalają się od 1,60 proc. W szerszym kontekście za wcześniejszym stromieniem się krzywej i wzrostami dochodowości stały czynniki globalne. W tym tygodniu rentowności mogą pozostawać w korekcie, jednak to jeszcze nie jest koniec wzrostów. W ramach szerszego ruchu wzrostowego wrócimy jeszcze powyżej 1,60 proc., a być może dotrzemy nawet do 1,80 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,544 proc. (-5 pb), a niemieckich -0,322 proc. (-4,4 pb).