Zapasy gazu w Europie

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 76,1 proc., a we Francji to 92,4 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 93,2 proc., w Austrii 85,2 proc., a w Hiszpanii 86,7 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 71,5 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 72,6 proc., a Czesi w 92,2 proc.

Polska z największym wypełnieniem magazynów gazu

W Polsce w magazynach gazu jest 36,50 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 100,5 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,2 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.