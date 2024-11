Cena złota

“Postawcie na złoto” – napisali w notatce analitycy Goldman Sachs, w tym Daan Struyven, utrzymując prognozę 3000 dol. za uncję do grudnia 2025 roku. Strukturalnym czynnikiem wzrostu ceny złota ma być popyt ze strony banków centralnych. Z kolei cykliczny wzrost ceny pojawi się po tym, jak Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe, co spowoduje przepływy ze strony funduszy notowanych na giełdzie.

Złoto ma za sobą rok dużych wzrostów cen oraz sukcesywnego bicia rekordów. Cena złota spadła na moment po zwycięstwie Donalda Trumpa, co z kolei wzmocniło dolara. Rosnące ceny złota to skutek zwiększonych wydatków sektora rządowego oraz zmiany polityki Rezerwy Federalnej.

Analitycy Goldman Sachs przewidują, że polityka administracji Donalda Trumpa dodatkowo podbije ceny złotego kruszcu. Bezprecedensowa eskalacja napięć handlowych może spowodować spekulacyjne inwestycje w złoto – oceniono. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ceny złota mogą być rosnące obawy o politykę fiskalną USA, co z kolei sprawi, że banki centralne na świecie, w szczególności te posiadające duże zasoby amerykańskich obligacji skarbowych, mogą przerzucać się na inwestycje w cenny metal.

Cena spotowa złota osiągnęła ostatnio poziom ok. 2584 dol. za uncję, zaś ostatni szczyt odnotowano w ubiegłym miesiącu, gdy złoty kruszec kosztował ponad 2790 dol. za uncję.

Cena ropy oraz innych surowców

W innych prognozach analitycy Goldman Sachs przewidują, że baryłka ropy Brent w przyszłym roku będzie kosztowała od 70 do 85 dol., ale robią zastrzeżenie, że w krótkim terminie istnieje ryzyko wzrostu cen ropy ze względu na ryzyko, że administracja Donalda Trumpa może ograniczyć napływ surowca z Iranu na rynek.

Generalnie metale bazowe są preferowane przez rynki względem metali żelaznych, zaś w Europie w krótkim terminie istnieje ryzyko podwyżki cen gazu ze względu na pogodę.

Ceny towarów rolnych

Jeśli chodzi o towary rolne, to istnieje ryzyko spadków cen na amerykańskim rynku. Może do tego dojść w wyniku eskalacji napięcia handlowego pomiędzy USA a Chinami. Państwo Środka może podnieść cła na towary rolne i mięso w USA, co spowoduje zmniejszenie popytu na te dobra. Biorąc pod uwagę, że USA nie mają alternatywnych rynków eksportowych dla swoich towarów rolnych, to